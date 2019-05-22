Вместо денег - новые детские сады: краевые власти объяснили, почему будет отклонен «закон о компенсациях»

Законопроект о денежной компенсации за непредоставление ребенку места в детском саду на предстоящую в конце мая сессию внесла фракция «Справедливая Россия» Алтайского Заксобрания. Как сообщили краевые власти, этот законопроект принят не будет.

Детский садФото: Олег УКЛАДОВ

Эсеры Алтайского Заксобрания представили «закон о компенсациях» в апреле 2019 года. Суть законопроекта заключается в том, чтобы выплачивать компенсации семьям, в которых ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет не досталось места в детском саду. При этом на денежное возмещение могли рассчитывать лишь те семьи, в которых доход на каждого человека не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума региона. Если бы проект приняли, то он мог вступить в силу с 1 января 2020 года.

По большому счету, выплаты из краевого бюджета могли получить те родители, которым пришлось бы отдать своего ребенка в частный детский сад, так как им попросту не хватило места в государственном. По предварительным подсчетам партийцев компенсации в таком случае составили бы 5 000 рублей.

Все «за» и «против» депутаты уже обсудили на заседании профильного комитета АКЗС и в Министерстве образования и науки Алтайского края. В итоге по многим причинам было принято решение отклонить этот законопроект.

- По большому счету, нехватка мест в детсадах именно в этом возрасте (до трех лет) характерна только для крупных городов, в том числе и Барнаула. 51 муниципалитет в крае (а это около 74%) полностью охвачены дошкольным образованием. Еще в 10 из 18 мунобразованиях очередь в детсады не превышает 50 мест, - сказала представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном Заксобрании Стелла Штань.

Женщина также отметила, что сейчас в Барнауле идет активное строительство сразу 6 детских садов. Большая часть из них будет сдана к 2020 году. Предлагаемые выплаты могли начаться с этого же времени. Но тогда количество мест в детских садах значительно увеличится и необходимость такого решения проблемы уже будет неактуальна.

Появятся новые детсадыФото: Олег УКЛАДОВ

- Пять детсадов строятся по федеральной программе и один – совместно с краевой администрацией. В частности, садик в квартале 2009а рассчитан на 330 мест. Подрядчик зашел на объект в октябре 2018 года. Работы идут полным ходом, но есть небольшое отставание. Это связано с погодными условиями, которые были в январе. Постепенно строители наверстывают, и, думаю, к концу года, как и прописано в контракте, мы введем здание в эксплуатацию, - сказал заместитель главы администрации города Сергей Демин во время посещения стройплощадки в апреле.

К слову, по подсчетам специалистов, приблизительная сумма необходимых компенсаций в год – 110 миллионов рублей. А это сравнимо со строительством одного детского сада. Получается, что в случае принятия закона, регион мог лишиться возможности такого строительства.

Если говорить об Алтайском крае в целом, то не во всех населенных пунктах есть частные детские сады. Тогда бы возникли вопросы, на что конкретно в семьях тратится денежная компенсация.

- Также не стоит забывать, что в рамках нацпроекта «Демография» в Алтайском крае детсады в ближайшие годы появятся не только в Барнауле, но и в ряде сельских муниципалитетов (всего 14 новых зданий – прим. ред.). Поэтому нет смыла сейчас принимать данный законопроект и тем самым распылять деньги, - добавила Стелла Штань.

Детский садФото: Олег УКЛАДОВ

Вывод о том, что для региона важнее строительство новых государственных детских садов поддержал и один из жителей Барнаула, которого этот вопрос касается напрямую.

- В начале апреля у нас появился малыш, и мы уже поставили его на очередь в детский сад. На выбор предлагается пять дошкольных учреждений. Нам хватило и четырех. На текущий момент – максимальная очередность – 30-е место. Надеемся, что когда ребенку исполнится два года, мы без проблем сможем отдать его в ясли. Я знаю про возможные компенсации в случае, если не достается места в детском саду. Очевидно, что в Барнауле, да и в целом в крае, гораздо нужнее строить новые детские сады. В конечном итоге компенсация все равно будет меньше тех денег, которые родители могли бы заработать, пока их ребенок находится под присмотром, – говорит житель Барнаула Дмитрий Иванов.

Напомним, в Барнауле путевки в детские сады начали выдавать с 13 мая. По информации пресс-службы мэрии, их можно получить до 28 июня три дня в неделю. При этом забрать документы можно как в комитете по образованию, так и в детском саду, куда определен ребенок.

К слову, сейчас для малышей от года до полутора лет в Барнауле насчитывается 640 вакантных мест, для ребятишек от двух до трех лет – более 3,5 тысяч мест и для тех, кому уже исполнилось три года – около 4,5 тысяч мест. При этом все юные барнаульцы в возрасте от трех лет гарантировано получат места в детские сады.

Сейчас строится 6 новых детских садовФото: Олег УКЛАДОВ

Справка КП

Сейчас в очереди на получение места в яслях стоят около 6000 детей. Помимо 6 строящихся детских садов еще 4 находятся на этапе проектирования, их строительство начнется в 2020 году. Благодаря этому, в ближайшие 2 года планируют сократить число нуждающихся примерно на половину. Но еще одна проблема заключается в том, что по правилам ясельные группы могут располагаться только на первых этажах. Из-за этого становится физически невозможным увеличение числа групп.