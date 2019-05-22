При поддержке компании Санофи проходит Всероссийский марафон «Будущее без коклюша». Этот информационно-образовательный проект призван обратить внимание населения на важность проведения своевременной вакцинации детей первых лет жизни и дальнейших возрастных ревакцинаций против серьезных инфекционных заболеваний.

Всероссийский марафон «Будущее без коклюша»

За последний год в России по ряду вакциноуправляемых инфекций наблюдается существенный рост заболеваемости, в частности, в данный список попадают такие инфекции как корь и коклюш. Так, заболеваемость коклюшем в РФ за 2018 г. (в сравнении с 2017 г.) выросла почти в 2 раза, в том числе у детей до 14 лет.

Всероссийский марафон «Будущее без коклюша»

При этом, многие родители не знают о том, что к коклюшу, как и к ряду других инфекций (дифтерия и столбняк), поствакцинальный иммунитет не пожизненный и для продления защиты после первичного курса в 3; 4,5; 6 мес. и последующей ревакцинации в 18 мес., рекомендовано проводить возрастные ревакцинации в 6-7 и 14 лет. Важно отметить, что именно дети школьного возраста являются одним из основных источников инфекции для не привитых детей первых месяцев жизни, у которых коклюш протекает особенно тяжело.

Принять участие в марафоне очень просто: необходимо пройти по ссылке www.privivka.ru/koklush, выбрать несколько фактов о коклюше и поделиться ими в соцсетях с тегом #будущеебезкоклюша.