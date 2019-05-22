В Барнауле открылась пиццерия «Папа Джонс»

В апреле 2019 года в Барнауле на улице Малахова, 79 открылся ресторан сети «Папа Джонс». Пиццерия расположена на стыке двух районов – Индустриального и Ленинского – в пешей доступности от четырёх городских парков и Барнаульского зоопарка.

Зона доставки ресторана включает в себя близлежащие улицы – легко достигаемые за короткое время. Это позволит курьерам оперативно доставлять горячую и вкусную пиццу. Те же, кто живёт за пределами зоны, смогут приятно провести время в уютном, небольшом зале ресторана.

В «Папа Джонс» представлено более 20 видов пиццы – мясные и сырные, пикантные и классические, на традиционном тесте и с сырным бортом – каждый найдёт то, что придётся ему по вкусу. Кроме пиццы в ресторане будут представлены различные закуски, салаты, десерты и напитки.

Из архива компании

Papa John’s в России

Papa John’s входит в тройку компаний-лидеров по доставке пиццы в мире. Компания была создана 33 года назад. Сегодня Papa John’s — это 5 300 ресторанов в 48 странах мира, включая Англию, Канаду, Индию, Китай, Венесуэлу, Египет, Саудовскую Аравию, Францию, Испанию, Нидерланды, Польшу, Россию и Турцию.

Сеть «Папа Джонс» представлена компанией PJ Western, которая является мастер-франчайзи для России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Польши. К марту 2019 года на территории России, СНГ и Польши открыто более 200 ресторанов.

Papa John’s входит в тройку лидеров рынка по доставке пиццы в России. 75% заказов поступает онлайн — это самый высокий показатель среди всех 45 стран присутствия сети.

В 2017 году российская команда «Папа Джонс» победила в номинации «Лучший международный франчайзи» (Bestlargeinternationalfranchisee) по итогам ежегодной премии OPCON 2017 в США. Это собственная премия компании на звание лучшего франчайзи сети среди крупных представительств. Конкурсанты оценивались по критериям роста выручки сопоставимых ресторанов, количеству открытых точек и качеству продукта по системе «Таинственный Покупатель».

Контакты:

Телефон доставки пиццерии "Папа Джонс": 25-75-00

Сайт: www.papajohns.ru

Адрес пиццерии: ул. Малахова, 79

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