Грядет ЕГЭ: что изменится в 2019 году

Не так страшно ЕГЭ, как его малюют! Экзамены стартуют 27 мая, сдавать их будут 13,5 тыс. человек. По словам учителей, нынешние дети гораздо спокойнее переживают стресс, чем несколько лет назад, а вот родители волнуются.

- Родителям надо взять себя руки. Нельзя давить на детей, провоцируя у них чувство вины в случае неудачной сдачи экзаменов. Мотивировать надо было раньше, еще в раннем детстве. А сейчас лучшее, что можно сделать, это поддержать своего ребенка – сказать, что любите его и верите в успех, - считает министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

И действительно, на ЕГЭ свет клином не сошелся. Если бал невысокий, всегда можно поступить, например, в колледж, куда набор идет до осени, а потом снова попробовать свои силы. Как и прежде обязательными предметами остаются русский язык и математика, остальные – по выбору. Количество допэкзаменов не ограничено, но специалисты советуют выбирать не больше пяти из-за высокой нагрузки.

Самый популярный предмет - обществознание.Фото: Олег УКЛАДОВ

Про нововведения

В этом году нововведения коснулись математики и иностранных языков. Если раньше школьники могли сдавать базовую математику обязательным предметом и тут же профильную – предметом по выбору, то теперь можно сдать либо тот, либо другой предмет, причем если школьник завалит профильную математику, он сможет пересдать экзамен, выбрав базовую.

Также в этом году в число предметов по выбору добавился китайский язык. Его выбрали всего четыре человека. До этого выпускники могли выбрать четыре иностранных языка – английский, немецкий, французский и испанский. Так как в целом по стране китайский выбрали небольшое количество человек, то было принято решение, что оценивать работы будут московские эксперты.

- Все больше возрастает интерес к иностранному языку. Этому способствует то, что границ становится все меньше и меньше, родители едут на отдых, берут с собой детей. Что касается китайского языка, мы видели всплеск интереса к нему в начале 2010-х годов. Но сами китайцы сбили нам эту мотивацию. Они поняли, что китайский язык довольно сложно изучаем, особенно там, где доминируют англо-саксонские языки, и они сами стали учить английский. Сегодня он для них фактически второй. Необходимости изучать китайский у нас уже и нет, - считает министр.

Кстати, с этого года в школах края начали интенсивно вводить второй иностранный язык как обязательный. На следующий учебный год он будет введен в 100% школ. При этом сейчас вносятся поправки в госстандарты, по которым второй иностранный станет вновь не обязательным.

- Скорее всего, эти поправки начнут действовать с 1 сентября 2020 года. Это не означает, что школы однозначно должны отменить второй иностранный язык. У нас и раньше было 15 школ, которые, по согласованию с родителями и учениками, преподавали второй иностранный язык. Те школы, которым понравится практика, смогут оставить второй иностранный вариативной частью учебного плана, - заверил Максим Костенко.

В настоящее время чаще всего в школах вторым языком изучают немецкий, французский, испанский, итальянский. Дети могут свободно сдавать ЕГЭ по ним, но нужно понимать, что речь идет об учениках, которые обладают глубокими знаниями по инязу и, скорее всего, собираются связать свою жизнь с иностранными языками.

В этом году нововведения касаются иняза и математики.Фото: Олег УКЛАДОВ

Социальный лифт

ЕГЭ стал возможностью для ребят с периферии поступать в ведущие вузы страны. По сути, это мощнейший социальный лифт. Сегодня почти 40% обучающихся в ведущих вузах Москвы и Питера – это выпускники, приехавшие с регионов. Эта прогрессивная динамика произошла за последнее десятилетие.

Стоит отметить, что не во все вузы можно поступить, имея только результаты ЕГЭ – некоторые учебные заведения вводят свои дополнительные экзамены.

- Только федеральные университеты и национальные исследовательские вузы имеют право вводить свои экзамены. Считается, что им не хватает результатов ЕГЭ. Например, это может быть какой-нибудь творческий конкурс и так далее, - рассказал министр.

Победители олимпиад

Бывает, что вундеркинды, которые блестяще выигрывают школьные олимпиады, набирают очень низкие баллы на ЕГЭ. Как же эти тесты, на которые натаскивают детей, могут помочь найти гениев и будущих ученых, которые так необходимы стране? По словам Максима Костенко, таких случаев единицы. К тому же призеры и победители олимпиад могут поступить в вузы, имея минимальное количество баллов ЕГЭ. Стоит отметить, что за теми, кто показал хорошие результаты на олимпиадах, вузы и сами «охотятся».

Если завалил экзамен

ЕГЭ будет разделен на несколько этапов – досрочный, который уже завершился, основной и резервный. Основной этап пройдет с 27 мая по 1 июля. Первый экзамен – география и литература. Если школьники по уважительным причинам пропустят экзамен или, не дай бог, экзамен будет сорван из-за паводка, перебоя электричества или другого ЧС, сдать экзамен можно будет в резервный период с 17 июня по 1 июля.

- Наша задача, чтобы не было никаких сбоев и задержек в основной период. Готовим запасные пункты сдачи экзаменов, например, на случай паводка или пожаров. Еще одна проблема - внезапное отключение электроэнергии (за классами во время экзаменов происходит онлайн-наблюдение). Если вдруг отключат свет даже на 15 минут – экзамен будет считаться сорванным, - сообщил Костенко.

Готовиться к ЕГЭ надо с детства

Для тех родителей, дети которых только-только пошли в школу, есть совет – побольше читайте своим малышам. Тогда к окончанию начальной школы или раньше у них появится тяга к самостоятельному чтению.

- В это время их нельзя ограничивать в выборе книг. Нужно поддерживать, обсуждать и слушать. Таким образом, появляется мотивация к постижению нового. Когда она будет сформирована, можно уже сильно не беспокоиться за человека – он будет сам стремиться к знаниям, - считает министр.

Читайте также

Расписание ЕГЭ-2019 в Алтайском крае

До 1 февраля школьники должны выбрать экзамены для сдачи (далее)