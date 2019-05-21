«Я – правнучка Ван Гога»: поклонница художника раскрыла секрет «Звездной ночи»

Жительница Барнаула Елена Чернова влюблена в творчество великого художника Винсета Ван Гога. Она окружает себя предметами с изображением его картины «Звездная ночь» – посуда, одежда, постеры, сумки, украшения, а в прошлом году и вовсе нанесла аэрографию легендарного произведения искусства на автомобиль. И чем больше Елена вносит в свою жизнь это изображение, тем больше его понимает.

Жизнь привела меня к Ван Гогу

– Мне задают два вопроса: почему Ван Гог и правда ли, что я его правнучка? Да, я действительно правнучка Ван Гога, правда, не в физическом плане, а в духовном, – начала наш разговор Елена. – Сама жизнь меня направляла к этому, как и великого художника – ему было суждено стать священником, но он не стал, а начал заниматься работой по душе. При этом, продавать картины у него не получалось. Как он писал в своих письмах, он жил искусством и только оно диктовало его жизнь. Мою жизнь, тоже диктуют случайности и творчество.

По образованию Елена филолог и финансист, но в этих областях она практически не работала. К тому же, она прервала династию педагогов, став одним из лучших кондитеров Барнаула. Сама Елена говорит о том, что именно жизненные обстоятельства вели ее к новым открытиям.

elen_vangog Фото: Елена Чернова

– В 2010 году я погрузилась в творчество и начала делать торты. Продолжалось это долгие шесть лет, за которые я добилась больших успехов. Однажды, увидев картину «Звездная ночь», я просто загорелась желанием украсить этим изображением трехъярусный торт. Тогда мне на помощь пришла прекрасный человек, художник Татьяна Реттер – она написала копию заветной картины, а я ей сделала и разрисовала торт. После этого я просто сошла с ума..., – вспоминает собеседница.

А секрет картины прост

elen_vangog Фото: Елена Чернова

Елена признается – картина не только завораживает ее своей магией, но и поднимает настроение.

elen_vangog Фото: Елена Чернова

– В связи с психическим заболеванием Ван Гога у него стали проявляться экстрасенсорные способности. Скорее всего, в этой картине он нарисовал другую вселенную. Он видел, как на самом деле выглядит то измерение, поэтому, на мой взгляд, картина и притягивает внимание людей. Те, кому не нравится эта картина, скорее всего скептики, а те, кому картина нравится – оптимисты по жизни, – говорит женщина. – Сам художник считал эту картину неудачной и не отправлял ее на выставки. Я же вижу в картине красоту, счастье и любовь.

И как она стала частью жизни

Женщина начала окружать себя всевозможными вещами с изображением этой картины. Помогали в этом и друзья, которые старались преподнести такие подарки на праздники.

– Купив синий Nissan Qashqai, я загорелась желанием нанести на машину аэрографию. Это красиво, особенно когда в городе много машин обычных цветов – белого, серого и черного. Муж не соглашался, якобы машину потом будет продать затруднительно, – говорит Елена. – На протяжении целого года я думала о рисунке на машину, смотрела сотни различных вариантов, но ни один меня не трогал. Потом меня осенило – зачем что-то придумывать, если все лежит на поверхности – «Звездная ночь».

Барнаульский аэрограф Иван Ильющенко взялся за необычный заказ горожанки, и уже вскоре машина с изображением картины Ваг Гога красовалась на дорогах города. Кстати, отдала за аэрографию Елена свыше 40 тысяч рублей, которые откладывала целый год.

elen_vangog Фото: Елена Чернова

– Я часто замечаю, подходя к припаркованной машине, как с ней фотографируются. Подходят, восхищаются, а некоторые спрашивают, что это за рисунок и кто его нарисовал, – говорит женщина. – На дорогах другие водители смотрят, улыбаются и пропускают, а мне это приятно.

Интересные отношения у Елены сложились с представителями Госавтоинспекции.

– В первый раз в жизни инспектор ДПС меня остановил, когда я уже ездила с аэрографией. Я, конечно, начала переживать, искать документы, которые, как назло, где-то затерялись в сумочке. Посмотрев на меня, извиняющуюся, переполошенную, инспектор попросил сфотографироваться с машиной, а после – отпустил. И сейчас меня часто останавливают, подходят и просят разрешения сделать фото, – смеется собеседница.

Но вот одним из минусов такой машины является необходимость в регулярной мойке, так как звездная ночь должна быть чистой, а не грязной.

elen_vangog Фото: Елена Чернова

– Не исключено, что в будущем я сделаю из автомобиля музей – ведь аэрография сделана только на одной стороне, а есть еще другая сторона, крыша и капот, – говорит Елена. – А еще есть дом, стены которого я хочу разрисовать. Я считаю, что от такого необычного и прекрасного в жизнь человека притягивается только хорошее.

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