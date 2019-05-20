Люди истосковались по празднику: Как прошла музейная ночь на Алтае

В минувшие выходные в Барнауле состоялась всероссийская акция «Ночь музеев». В Барнауле работала 41 площадка. Акция мало напоминала ту, что была в первые годы ее проведения - гремели концерты, работали площадки коммерческих организаций, экскурсии проходили в местах, которые к музеям даже с большой натяжкой нельзя отнести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/709885" frameborder="0"></iframe> "Ночь музеев" в Барнауле.Видео: Олег Укладов

При всем при этом, кажется, что акция стала только лучше. На улицах происходило редкое для Барнаула явление – «движуха».

- Люди истосковались по празднику, живой музыке. Всего этого в регионе, городе, где зима почти восемь месяцев в году, не хватает. Людям нужен этот прекрасный радостный балаган, который всех нас делает на один вечер лучше, - считает жительница Барнаула Ксения.

Напомним, акция в этом году была посвящена году театра. В целом в крае ее посетили 36 тыс. человек, гостей принимали 102 культурные площадки.