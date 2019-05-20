2019-05-20T14:16:16+03:00
Звезды

Люди истосковались по празднику: Как прошла музейная ночь на Алтае

Тысячи людей посетили концерты, экскурсии и мастер-классы
Иван ОЛЕКСЮК
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Концерты гремели по всему городу.Концерты гремели по всему городу.Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшие выходные в Барнауле состоялась всероссийская акция «Ночь музеев». В Барнауле работала 41 площадка. Акция мало напоминала ту, что была в первые годы ее проведения - гремели концерты, работали площадки коммерческих организаций, экскурсии проходили в местах, которые к музеям даже с большой натяжкой нельзя отнести.

"Ночь музеев" в Барнауле.Видео: Олег Укладов

При всем при этом, кажется, что акция стала только лучше. На улицах происходило редкое для Барнаула явление – «движуха».

- Люди истосковались по празднику, живой музыке. Всего этого в регионе, городе, где зима почти восемь месяцев в году, не хватает. Людям нужен этот прекрасный радостный балаган, который всех нас делает на один вечер лучше, - считает жительница Барнаула Ксения.

Напомним, акция в этом году была посвящена году театра. В целом в крае ее посетили 36 тыс. человек, гостей принимали 102 культурные площадки.

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Ночь музеев" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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