2019-05-20T14:12:40+03:00
Общество

Сделай землю чище: в Барнауле пройдет акция по сбору вторсырья

25 мая будут принимать вторсырье, одежду для нуждающихся и вещи для бездомных животных
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Общественное движение «Мусора.Больше.Нет»Фото: Общественное движение «Мусора.Больше.Нет»Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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В Барнауле 25 мая пройдет акция «Разделяя, сохраняй» по сбору вторсырья. По всему городу будет организовано 28 точек приема. Позже все собранное будет отправлено на переработку.

Уже шестой год подряд общественное движение «Мусора.Больше.Нет» проводит акцию по раздельному сбору. Ее организовали при поддержке отдела по охране окружающей среды Барнаула, управляющих компаний, ТСЖ и неравнодушных жителей города. В этом году акция стартовала весной, а в апреле в ней приняли участие около 900 барнаульцев.

- За акцию, которую мы проводили в апреле, удалось собрать 1200 кг стекла, 690 кг макулатуры, 180 кг металла, 105 картриджей, 92 пакета пластика, 43 кг просроченных лекарств и целую газель ветоши. Наша главная цель – сделать раздельный сбор более доступным, - говорит координатор движения «Мусора.Больше.Нет» Екатерина Тертишникова.

В майской акции будут принимать пластик (с маркировкой 1,2,4,5), стекло, макулатуру, металл, текстильную ветошь, просроченные медикаменты, картриджи от фильтров-кувшинов, малогабаритную сломанную бытовую технику и электронику, диски и рентген-снимки. А также одежду в хорошем состоянии для проекта «Фримаркет» и фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию. А в мобильный раздельный сбор можно будет принести вещи, игрушки и лекарства для собак и кошек приюта «Ласка».

Стационарные точки приема будут организованы в 10:00 – 13:00 в Парке Спорта им. А. Смертина и в 12:00 – 15:00 на Ленина 154а, к1. А пункты мобильного сбора по адресам:

Маршрут 1

10:00 – 10:30 Телефонная, 54

10:40 – 11: 10 С.-Западная, 226 (район Поликлиника№10)

11:25 – 11:55 ТРЦ Огни

12:10 – 12:40 Малахова, 44

12:55 – 13: 25 Поток , Г.Титова, 9 (недалеко от сквера Г.Титова )

Маршрут 2

10:00 - 10:30 «Квартал 2000» (между Взлетная, 13 и Взлетная, 7)

10:45 - 11:15 Малахова, 152

11:30 – 12:00 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53

12:15 – 12:45 ЖК «Балтийская Крепость»

Маршрут 3

10:00 - 10:25 Народная площадь

10:40 - 11:10 Мкрн «Дружный»

11:20 - 11:50 Павловский тракт, 303а

12:00 - 12:30 Энергетиков, 2 , ЖК «Времена года»

Маршрут 4

10:00 - 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19

11:00 – 11:30 Гора, ул. Змеиногорский тракт , 104 п/5

11:50 – 12:20 ТРЦ «Гуливер»

12:30 – 13:00 Крупская, 143

13:10 – 13:40 Красноармейский, 131

Маршрут 5

10:00 – 10:20 Приречная, 9

10: 30 – 11:00 Чкалова, 57

11:20 – 11: 50 ТЦ «Россия» (Ленина, 71)

12:05 – 12:35 ТРЦ «Пионер»

Маршрут 6

10: 00 – 10:30 пос. Пригородный, ул. Жданова, 20

10:40 – 11:10 пос.Силикатный, ориентир - Новосибирская, 16 в

11: 45 – 12:10 ул.Шукшина (рядом с памятников В.М.Шукшину)

12: 20 – 12:50 парк «Эдельвейс» (с Юрина)

Более подробную информацию можно найти на странице общественного движения «Мусора.Больше.Нет» в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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