Проспект Ленина в Барнауле может стать пешеходной зоной

Барнаульцы жалуются, что в городе негде гулять – набережная игрушечная, парк «Изумрудный» своим видом навевает тоску, а Мало-Тобольская вообще ни на что не похожа. В ответ на это министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев предложил перекрывать проспект Ленина от площади Октября до улицы Мало-Тобольской по вечерам, чтобы люди могли там гулять. Проспект может стать площадкой, где будут выступать уличные музыканты, а также проводиться городские праздники.

- Давайте попробуем получить обратную связь на идею перекрывать летом проспект Ленина вечерами (с 19.30 до 5.00) по пятницам-воскресеньям для того, чтобы можно было гулять с детьми, кататься на самокатах, роликах, велосипедах, заниматься физкультурой. Там будут выступать уличные музыканты, появится место для общения, прогулок. Да и автомобили не будут носиться ночами, не будет смертельных ДТП. Так ведь делают в Европе, во многих городах России, например, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, - написал Перфильев в своем Instagram.

«За» и «против»

Большинству горожан идея понравилась. Непонятным остается только, как быть с транспортом, который ездит по Ленина, и как жителям, которые живут в районе этого участка проезжать к своим домам.

«Супер! Надеюсь, это не последний шаг в сторону очеловечивания города. Так держать!»

«Идея не для нашего города и региона. Не так часто у нас хорошая погода, после таких «перекрытий» будет свинарник. Кому охота погулять, пусть идут в парки».

«Идея хорошая, но ведь есть в городе парки, почему они не предназначены для спорта и отдыха?! Вопрос, конечно, не к вам, жаль, что у мэра нет страницы в Инстаграме».

«Вообще Барнаул мало приспособлен для передвижения на велосипеде, а жаль! Безопасно добраться с Индустриального района, например, к Нагорному парку невозможно. Ехать по обочине дороги опасно. Идея с перекрытие улицы в выходные дни, по-моему, хорошая».

Первый тест в июле

По словам Алексея Перфильева, пешеходная зона во всю ширину Ленинского проспекта может появиться уже в июле.

- Несколько раз встречался с общественникам, но, к сожалению, у нас в субъекте не принято выражать свое мнение. Сейчас главная задача понять, определить инициативную группу, которая могла бы взяться за проработку вопроса. К предложению горожане высказали критические замечания – они хорошие и правильные. Их надо учесть. По сути, предстоит сделать три шага – понять, кто может взять на себя инициативу, ну и помочь им решить вопросы с ГУ МВД и краем. А затем пробовать – может быть, для начала небольшой участок перекрыть. Каждую неделю будем делать несколько шагов, а в июле уже попробуем сделать это в тестовом режиме, - сказал Алексей Перфильев.