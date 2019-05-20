Гороскоп с 20 по 26 мая 2019 года: для каких знаков зодиака неделя будет наиболее успешной

И снова понедельник… Что неделя грядущая нам готовит? Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала астролог Вера Топчеева. Читайте и принимайте к сведению.

Овен

Овнам стоит придержать природную резкость и не провоцировать конфликтные ситуации с домочадцами, лучше сосредоточить свое внимание на самоорганизации в деловой сфере, а для комфорта семьи и дома сделать небольшое приобретение.

Телец

Тельцы настроены на активную деятельность, неделя принесет приятные и полезные знакомства, поездки, успехи в учебе, освоении новых навыков, профессиональное мастерство способствует практическому воплощению своих замыслов, новых проектов.

Близнецы

Близнецов ожидает продуктивная интеллектуальная неделя, философский настрой, а глас интуиции приведут к нестандартным решениям, новым источникам в сфере доходов, раскрытию своих ресурсов, благоприятны приобретения, о которых мечтают.

Рак

Раки проявят решительный настрой и активность в среде единомышленников, откроют для себя перспективные направления, при поддержке друзей и тонкостей дипломатии смогут укрепить деловые отношения, добиться покровительства вышестоящих.

Лев

Львам пойдет на пользу некоторое уединение, размышления о происходящем могут натолкнуть на новые идеи, нестандартный подход в бизнесе, рабочий процесс приносит свои дивиденды в виде поощрения руководством и конструктивного сотрудничества.

Дева

Девы наслаждаются общением с детьми, романтическими встречами, рациональный ум и благоприятное стечение обстоятельств помогут найти нестандартные решения проблем, появятся возможности добавить комфорта в повседневную жизнь.

Весы

Весам, вместо того, чтобы злиться на начальство и близких, полезно направить энергию на организационные моменты, привлечь помощников, определиться с перспективой, хороший момент для завершения дел, решения финансовых вопросов.

Скорпион

Скорпионы преуспеют в учебе, изучении высших наук, благоприятны путешествия и новые знакомства, перед ними открываются перспективы в достижении жизненных целей, возможности улучшить финансовое положение.

Стрелец

Стрельцам сопутствует успех в деловой и финансовой сфере, личная ответственность и серьезный подход позволят блистательно решить многие рабочие моменты, добавить комфорта в повседневную жизнь и наметить дальнейшие перспективы.

Козерог

Козероги действуют в соответствии с намеченными планами, их работоспособность в паре с творческим подходом способны не только горы свернуть, но и привлечь надежных партнеров в реализации новых проектов.

Водолей

Водолеям неделя подкинет задачи для решения семейных вопросов, активный настрой на рабочий ритм позволит выстроить структуру по достижению целей, а интуитивное мышление и конструктивный подход способствуют благоприятной атмосфере в доме.

Рыбы

Рыбы без излишнего напряжения могут наполнить свою жизнь удовольствием и комфортом, приток сил и энергии позволят завязать полезные знакомства, достичь успеха в интеллектуальной сфере и дать ход творческим проектам.