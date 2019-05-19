2019-05-18T12:53:17+03:00
Здоровье

Нарушение мимики, тромбы, асимметрия: чем чреваты популярные косметологические процедуры

Об этом рассказывает барнаульский врач-косметолог Ирина Чебоксарова
Юлия ЕВГРАФОВА
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Косметологические процедурыКосметологические процедурыФото: Олег УКЛАДОВ
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Рынок косметологических услуг в Алтайском крае успешно развивается. Салоны красоты предлагают множество методов омоложения и коррекции внешности. Помните - чтобы результат не привел к плачевным последствиям, нужно обращаться к квалифицированным специалистам. О самых популярных сейчас процедурах и о том, что может пойти не так, «Комсомолке» рассказала барнаульский врач-косметолог Ирина Чебоксарова.

Контурная пластика: появление асимметрии

Во время этой процедуры внутрикожно вводится специальный препарат (филлер). Он подтягивает кожу лица и делает ее более упругой и эластичной.

Если попасть в руки к плохому «специалисту», то после этой методики может появиться явная асимметрия или нарушится кровоток. Во втором случае участок кожи перестает кровоснабжаться, и в итоге происходит омертвление тканей. А это, на минуточку, на лице.

- Ещё одно из осложнений - это присоединение вторичной инфекции. В этом случае возникает выраженный отёк, пульсирующая боль, чувство жара. Врач всегда знает, как лечить то или иное состояние, а вот неквалифицированные люди этого сделать не могут. Ещё иногда шприц делят между двумя пациентами, а кто-то из них ведь может быть инфицирован гепатитом, - добавляет Ирина Чебоксарова.

Мезотерапия: аллергия

Это инъекционная методика введения под кожу различных препаратов для омоложения и тонуса кожи, а также для удаления лишнего жира.

В этой процедуре всегда есть риск аллергических реакций. Поэтому врач должен провести с вами предварительную беседу и дать рекомендации, чтобы минимизировать этот риск либо назначить своевременное лечение.

Ботулотоксины: «упавшие» брови

В косметологии эту процедуру выполняют для устранения мимических морщин, разглаживания складок в области носогубного треугольника, лифтинга.

И здесь бесспорно важно знание анатомии, а иначе «упавшие» брови, отёки, асимметричное лицо вполне реально.

Лазерная шлифовка: рубцы

Это процедура глубокого пилинга. Многие неквалифицированные косметологи пытаются заменить этот дорогой аппарат на плазмопен (плазменная ручка).

- Это не альтернатива, а куда более травматичный способ, приводящий к стойким отёкам, пигментации и даже рубцам, - говорит барнаульский специалист.

Нити: нарушение мимики

Подтяжка лица с применением нитевого лифтинга от других процедур отличается долговременностью эффекта. Если неправильно выбрать виды нитей и технику могут травмироваться крупные ветки нервов, нарушиться мимика. При серьёзных осложнениях нити удаляют, но эта процедура более сложная, чем их установка.

Биоревитализация: образование тромбов

Это процедура внутрикожного введения гиалуроновой кислоты. Она улучшает внешний вид кожи, увеличивает ее упругость, а также дает лифтинг-эффект. При глубоком введении этого препарата в сосудах может образоваться тромб. К негативным последствиям также относят присоединение инфекции.

Татуаж (перманентный макияж): брови синего цвета

При слишком глубоком введении брови могут стать синего цвета. Когда татуаж делают на дому, высок риск заражения гепатитом.

- Кривые, странные по форме брови и губы, стрелки - с такими дефектами приходят на удаление с завидной регулярностью. Эти пациенты тратят на удаление неудачного перманента немалые деньги. Обычно на сведение уходит около года, а иногда до конца избавиться от остатков татуажа так и не удаётся, - рассказывает врач-косметолог Ирина Чебоксарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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