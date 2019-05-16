Вдова актера Алексея Булдакова раскрыла тайну завещания

На 40-й день после смерти народного артиста России, уроженца Алтайского края Алексея Булдакова в деталях трагедии решил разобраться телеведущий Андрей Малахов.

На здоровье не жаловался

По его словам, в Улан-Баторе в интересах следствия были изъяты записи с камер видеонаблюдения, а свидетелям запретили давать какие-либо комментарии, но, тем не менее, журналистам удалось узнать некоторые подробности смерти народного любимца.

В гостях у «Прямого эфира» побывал ранее неизвестный никому брат Булдакова Леонид. Мужчина признался, что разговаривал с Алексеем незадолго до его поездки в Монголию и договаривался о скорой встрече:

- Он сказал: «Я съезжу в Монголию, приеду к тебе в гости». Мы ему приготовили домик, все как надо… А потом звонит его друг и говорит, что произошло такое несчастье…

Тайна завещания Алексея Булдакова. Андрей Малахов. Прямой эфир от 15.05.19.Автор: Россия 1

По словам родственника, брат даже не жаловался на здоровье и был вполне бодр и весел. Правда, при этом в официальном заключении судмедэксперта в графе «причина смерти» указана ишемическая болезнь сердца. Отчасти эту версию подтвердила и исполнительница из Бурятии Мэдэгма Доржиева (незадолго до трагических событий он побывал на Байкале), которой посчастливилось выступать на одной сцене с Булдаковым.

- Перед выходом на сцену мне показалось, что он как-то очень волнуется, бледен на лицо. Выглядел не очень хорошо, - рассказывает девушка. – В итоге он вышел на сцену в образе генерала Михалыча и, оказалось, что он не хотел в нем выходить. Сказал: «Мне нужно переодеться, мне нужно в другом образе выйти», но ведущие настояли. Возможно, его излишнее волнение и было из-за этого.

Когда показали интервью актера, сделанное в тот день на Байкале, врач-нарколог заметил, что действительно у Булдакова было не все хорошо с дыханием, якобы оно могло свидетельствовать о сердечной недостаточности. В этом случае в обязательном порядке надо было измерить давление и записать ЭКГ.

Леонид БулдаковФото: скриншот видео

Монголия – моя мечта

Вячеслав Руднев - друг актера, который был с ним в поездке, признается, что посещение Монголии – это была мечта Булдакова:

- Он хотел увидеть все достопримечательности, исторические места, съездить на родину Чингисхана. И вот его мечта сбылась…

В Монголии Алексей Будлаков побывал в храмах, посетил молебен. Местные жители его узнавали, фотографировались с ним. А он, находясь в этом месте, верил, что все будет хорошо.

Сотрудница гостиницы в Улан-Баторе, в которой остановился Булдаков, рассказала, что каждый день убирала его номер и обновляла мини-бар. Она заметила, что он выпивал виски и пиво. Национальные блюда он тоже пробовал: баранину, супы, чебуреки, позы. А во время посещения одной из юрт его угостили местной водкой. Она-то и попала под подозрение. Поэтому журналисты телеканала взяли образец для независимой экспертизы.

- Мы проверили эту водку. Ничего вредного нами выявлено не было. Водка полностью соответствует критериям ГОСТа, - говорит эксперт.

- То есть она была хорошего качества?

- Да.

- Отравиться ею было невозможно?

- Невозможно.

Вот и Вячеслав Руднев уверен, что его друга просто не могли угощать чем-то опасным:

- Нас просто не могли угощать паленой водкой, потому что его так любили и готовы были купить для него все, что хочешь. Начиная от коньяка и виски и вообще всего, что он пожелает. Поэтому отравление просто исключено, - уверен мужчина.

Людмила Булдакова, вдова, признается, что в конце зимы они вместе с мужем были в санатории и проверяли здоровье - ничего особенного не нашли. Лекарства Алексей тоже не принимал.

- Если даже у него что-то и было, то он мне не говорил, - говорит женщина.

Завещание

Алексей Булдаков и его супруга составили завещания давно. И они фактически носили перекрестный характер – в случае смерти актера все досталось бы его жене Людмиле, а если бы первой ушла она – то ему. А вот своему внебрачному сыну Ивану артист ничего не оставил. Тем не менее, Булдаковы решили сразу, что квартира в Москве должна все же достаться ему. Однако пока ее не переоформили.

- Если вдруг Иван захочет ее продать, а я там прописана, то я останусь без прописки. А я же москвичка… Как так? – сетует вдова.

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