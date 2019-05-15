15 мая в Барнауле прошло открытие нового координационного центра СФО по подготовке волонтеров для празднования юбилея 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Теперь в краевой центр будут стекаться общественники из Омска, Новосибирска, Республики Алтай, Хакасии, Бийска.

Работа центра по подготовке волонтеров начнется уже в конце мая - начале июня. Но уже сейчас запущен один из его первых проектов - комната виртуальной реальности, где в 3D - очках можно стать участником битвы Великой Отечественной войны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/708832" frameborder="0"></iframe> 3D-реальность войны: в Барнауле появился уникальная квест-комната.Видео: Олег Укладов

В открытии участвовал губернатор Алтайского края, депутаты городской думы, лидеры добровольческих движений. Всех собравшихся встречал маршевой барабанный оркестр.

Для чего создан центр

Участники «Волонтеров Победы» провели экскурсию в своем новом здании: на первом этаже расположились помещения для работы добровольцев, на втором - конференц-зал для видеосвязи, общих сборов и мозговых штурмов. Сотни волонтеров теперь смогут в комфортных условиях в центре Барнаула планировать совместные проекты, программы мероприятий, общественные акции. Отдельное внимание уделено созданию международной команды волонтеров. На данный момент к участникам движения присоединились представители Австралии, США, Германии, Республики Конго, Великобритании и Казахстана.

Работа центра по подготовке волонтеров начнется уже в конце мая - начале июня.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мы планируем собрать как можно больше стран, потому что в наше время люди уже забыли о значимости общей Победы. Теперь даже на юбилейные парады и шествия к нам перестали приезжать жители других стран. Но благодаря грамотной организации, интересным спикерам мы постепенно привлекаем их снова. Так, в прошлом году на волонтерскую встречу к нам приехало много молодежи из дружественных стран – рассказывает руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.Фото: Олег УКЛАДОВ

Помимо этого планируется разработка общей Всероссийской программы для обучения 30 тысяч волонтеров, они будут изучать основные события ВОВ, историю становления страны после тяжелейшего периода. Добровольцев обучат, как правильно помогать ветеранам, как нужно с ними общаться, что делать, если им станет плохо. Будет распланирован график по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Также волонтеры соберут более современные истории подвигов народа, например, о покорении космоса, освоении целины, о спортивных и научных достижениях.

Почувствуй битву на себе

Знаковым событием стало открытие комнаты виртуальной реальности в Барнауле. Первыми ее опробовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Надев 3D-очки, можно полностью погрузиться в реалити-квест по мотивам событий Великой Отечественной войны. События обороны «Дома Павлова» воспроизведены с исторической точностью. Тогда в 1942 году всего 30 солдат под управлением сержанта Якова Павлова защищали здание от немцев 58 дней.

Сотни волонтеров теперь смогут в комфортных условиях в центре Барнаула планировать совместные проекты, программы мероприятий, общественные акции.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Накануне вечером я изучал те исторические события. Это действительно подвиг наших военнослужащих. Очень необычно почувствовать себя на месте обороны, пусть и недолго, но это интересно. Мне очень понравилось, я нахожусь под впечатлением после игры в виртуальной реальности, - поделился мнением о квест-комнате глава региона Виктор Томенко.

В игре специально нет оружия, так как среди участников много детей. Одновременно погрузиться в игру могут два участника, которые за 5-10 минут должны решить все задачи. Комната будет находиться в Алтайском государственном университете (Димитрова, 66) до 30 мая. С 17 мая все желающие могут пройти квест абсолютно бесплатно (ежедневно с 16 до 18 часов, кроме воскресенья). Потом передвижной квест увезут в Бийск, а затем на молодежный форум «Алтай - территория развития».