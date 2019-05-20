Чудесное спасение ежика в Барнауле

Неравнодушный житель Барнаула не смог пройти мимо запутавшегося в резинке ежика и спас бедное существо.

Это был обычный день. Иван подошел к своей машине и уже собирался уезжать, как заметил около нее зверька. Обычного, но чем-то напуганного.

- Я присмотрелся и увидел, что у него вокруг шеи намотана резинка, - рассказывает барнаулец.

Молодой человек не растерялся – достал ручку и аккуратно подцепил резинку. Немного потянут ее и вскоре она слетела с колючего существа.

Спасение ежика в Барнауле.Автор: Barnaul 22

- Бедное животное, хорошо, что все обошлось. Молодец, не прошёл мимо! Взял и спас - мужик!!! Приятно смотреть на таких людей! Молодец парень, - в интернете спасителя забросали восторженными комментариями.

Правда, сам еж, судя по всему, не до конца оценил благородный поступок незнакомца – он начал рычать и фыркать. Видимо, проснулись инстинкты, и он подумал, что человек может причинить ему боль.

Кстати, как говорят специалисты, ежики только выглядят мило, на самом деле они не такие уж дружелюбные. Если почувствуют опасность - могут напасть и даже укусить. Бояться им особо нечего, на случай атаки у них есть острые иголки. Впрочем, наш герой не стал кидаться на спасителя.

- Не кидайте мусор на улице! От этого могут пострадать и животные, - резюмировал Иван.

А еще были случаи

Как ранее писала «Комсомолка», барнаульцы уже много раз спасали животных, попавших в трудные ситуации. Так в апреле во время отдыха в Горном Алтае житель краевой столицы Сергей Завалихин стал свидетелем бесчеловечной ситуации – сотрудник турбазы схватил бездомного кота, засунул его в мешок и выбросил в реку. Мужчина, не раздумывая, бросился в ледяную воду и вытащил животное. К сожалению, к тому моменту кот успел заработать переохлаждение и спустя некоторое время после спасения погиб от осложнений.

А в 2017 году барнаульский подросток Ярослав Шишов, пытаясь снять с дерева котенка случайно задел линию электропередач. 16-летний парень буквально в одночасье лишился обеих рук. Сейчас молодой человек носит протезы и чувствует себя хорошо.

И, совсем, казалось бы, неординарный случай произошел в октябре 2016 года. Житель Барнаула Иван Драчев в тот чудесный день был на рыбалке. Когда уже засобирался домой - увидел посреди протоки какое-то движение. Сначала ему показалось, что в воду провалился человек. Иван кинулся спасать его, но подойдя ближе увидел, что там молодой лось. Судя по виду, животное уже долго провело в воде, замерзло и начало терять силы. Мужчина понял, что сам справиться не сможет,и позвал на подмогу отца. В итоге лося удалось спасти. Как только его отогрели – он ушел в лес, а Иван понял, что никогда в жизни не будет охотиться: «У них такие глазища доверчивые!» - признался мужчина.