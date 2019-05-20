Виктор Томенко: Неполучение паспортов готовности к отопительному сезону – это ЧП

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 17 мая, провел заседание правительства края, посвященное итогам прошедшего отопительного сезона и подготовке к следующему. В частности глава региона дал несколько важных поручений.

Зима близко – работа началась

Официальный старт подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов был дан непосредственно на заседании правительства, однако по факту работы уже начались. В частности с понедельника, 13 мая, в Барнауле началась опрессовка, но об ее итогах пока говорить рано.

В целом же докладчики сошлись во мнении, что осенне-зимний период прошел в штатном режиме, но все же несколько резонансных аварий заставили поволноваться и властей, и непосредственно жителей. Речь идет о Барнауле и Яровом.

- В Яровом было зафиксировано шесть крупных аварий на местной ТЭЦ. Они произошли по причине износа оборудования станции и неисполнении собственником своих обязательств по реконструкции и модернизации, - сказал Александр Климин, министр промышленности и энергетики Алтайского края.

Во время ремонтных работы был значительно понижен градус теплоносителя, что привело к похолоданию в домах яровчан и в социальных объектах, но, тем не менее, разморозки системы теплоснабжения города не допустили.

Аварии в Барнауле же в большинстве своем также были вызваны изношенностью сетей.

- Наиболее крупное повреждение было зафиксировано 8 декабря на улице Водопроводной, 142. В результате порыва трубопровода без теплоснабжения 30 часов оставались 55 многоквартирных домов, 245 домов частного сектора и шесть социально-значимых объектов, - говорит министр.

По результатам прошедшего периода перед энергокомпаниями был сформирован целый пакет задач, который необходимо выполнить для обеспечения надежного бесперебойного тепло- и энергоснабжения. В первую очередь, это касается расширения плановых ремонтных работ основного и вспомогательного оборудования, восполнения аварийного запаса оборудования и материалов для своевременного устранения и предотвращения возможных аварий, а также усиление контроля за состоянием объектов.

Многообещающие планы

Общая стоимость ремонтных работ, запланированных в 2019 году, составляет около 3 млрд рублей, капитальных вложений – 3,8 млрд рублей. Сетевые компании для обеспечения надежной работы линейных объектов направят на их ремонт более 800 млн рублей, капвложений – около 1,9 млрд рублей.

- Планируется отремонтировать около 8762 км линий электропередач всех классов напряжения и 2793 подстанций. В это же время генерации и теплосетевые предприятия края наметили ремонта на общую сумму 2 млрд 100 млн рублей, - отмечает Климин.

На эти деньги планируется выполнить ремонт 63 единиц основного энергетического оборудования, включающего 41 котлоагрегат и 22 турбоагрегата.

Помимо этого СГК заложила в предстоящий ремонт и инвестиционную программу 3,77 млрд рублей. Средства пойдут на замену 3,74 км трубопроводов в Бийске и 4,97 км в Рубцовске. На барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции города Рубцовска будет проведен капитальный и средний ремонт девяти котлов и одной турбины, текущий ремонт 19 котлов и 14 турбин, а также заменят 406 тонн поверхностей нагрева.

Продолжится модернизация системы теплоснабжения Барнаула. За десять лет компания направит на эти цели 7,8 млрд рублей, из них 5,4 – на перекладку тепловых сетей. Это позволит заменить 132 км трубопроводов. Правда, в процентном выражении это всего лишь 10% от общей протяженности.

Беспокойство есть

То, что определенно вызвало беспокойство у губернатора - это паспорта готовности. Так, к примеру, по итогам проверок Ростехнадзора к отопительному периоду 2018 - 2019 годов их смогли получить только 118 из 148 муниципальных образований края. Именно поэтому Виктор Томенко дал поручение добиться 100% готовности к осенне-зимнему периоду.

- В этом году мы обязаны получить паспорта готовности на все 148 муниципальных образований края. В прошлом году 30 не получили. Такого быть не должно! Я, губернатор Алтайского края, ставлю перед вами эту задачу! Что надо для того, чтобы эти паспорта готовности были получены? Надо устранить те замечания, которые были сформулированы по этим 30 муниципалитетам. Для остальных – это еще не гарантия, что будут получены паспорта на следующий год. Соответственно, у каждого муниципалитета должны быть сформулированы планы работы, они должны иметь конкретные цифры. Спланируйте их у себя в расходах. Согласуйте это с министерством строительства и ЖКХ. Очевидно, что это приведет к увеличению дефицитов. По поводу того, что с этим сделать – обратитесь в министерство финансов и поищите вместе источники. Не найдете с минфином – подойдете ко мне. Это вопросы жизнеобеспечения, и мы обязаны их решить. Неполучение паспортов – это ЧП. Получение – привычное дело, - резюмировал Виктор Томенко.