Алтайский край накрыла волна тепла

В Алтайский край пришло настоящее лето: с каждым днем столбик термометра будет подниматься все выше и к началу следующей недели достигнет +25…+28 градусов.

Если 1 мая в Барнауле, как и по всему Алтайскому краю, была мрачная, ветреная и холодная погода, то уже 2 мая в городе ярко светит солнце, воздух прогрелся до +10 градусов и ветра практически нет. В ближайшие три выходных дня в городе существенно потеплеет: +14 градусов ожидается 3 мая, +17 градусов – 4 мая и +21 градус – 5 мая. В ночные часы до минуса температура уже не опустится: 0 градусов – 3 мая, +6 градусов будет 4 и 5 мая. Сильного ветра в эти дни не прогнозируется.

Согласно данным Росгидрометцентра России, в первый рабочий день после первых майских праздников – 6 мая – в Барнауле потеплеет до 21 градуса. В последующие дни температура на улице будет еще выше.

По всему Алтайскому краю ожидается такая же погода, правда в некоторых населенных пунктах температура воздуха поднимется и вовсе до +28 градусов. Это – Хабары, Тальменка, Славгород и Ключи.

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