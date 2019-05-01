«Требуем повышения зарплаты»: Как в Барнауле прошла демонстрация

В день празднования Весны и Труда в Барнауле прошло шествие профсоюзов под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». Приняли участие в мероприятии свыше 100 человек, которые не испугались холодной и мрачной погоды.

Фото: сетевое издание Толк

Шествие профсоюзных организаций началось от Дома Союзов и закончилось на площади Советов. Именно там состоялся традиционный первомайский митинг.

Фото: сетевое издание Толк

В руках участники шествий держали транспаранты с лозунгами: «Руки прочь от социальных гарантий учителя», «Требуем реального повышения зарплаты», «Дать работу молодым», «Есть инфляция – быть индексации», «Просим достойную зарплату, как у депутата» и т.п.

Фото: сетевое издание Толк

И если первомайская демонстрация – мероприятие для Барнаула привычное, то монстрация – нет. Это шутливый митинг под лозунгом «Мир! Труд! Мяу!» прошел сегодня в краевой столице в первый раз. Приняли в нем участие также свыше 100 человек. Горожане прошли по алее на четной стороне улиц Малахова от улицы Антона Петрова до остановки «Универсам» - порядка 1,5 км. На плакатах красовались надписи: «Хватит это терпеть! Давайте терпеть что-нибудь другое!», «Я проверялась. Вы больны не мною», «Икра и крабы возглавляют штабы» и другие шутливые фразы.

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