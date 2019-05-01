Парад судов прошел на Оби в Барнауле

Праздник, посвященный открытию сезона речной навигации, состоялся на набережной Оби в Барнауле накануне 1 мая. В нем приняли участие сотни горожан от мала до велика.

С приветственным словом выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он рассказал о важности предприятий речного флота для региона.

С приветственным словом выступил губернатор Алтайского края.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Навигация организована администрацией Обского бассейна внутренних водных путей. Четыре года назад было подписано уникальное соглашение с этим предприятием, которое позволило увеличить объем перевозок: за это время доставлено более трех миллионов тонн грузов. Если бы мы не занимались этой работой, то два миллиона тонн грузов было бы перевезено по нашим автомобильным дорогам с соответствующими последствиями, - рассказал Виктор Томенко, - Важно то, что порядка 60 тысяч пассажиров в год успевают воспользоваться нашим внутренним речным транспортом. В Алтайском крае многие населенные пункты расположены на берегах рек, поэтому большое внимание и искренняя любовь к речному делу неслучайны.

В мероприятии приняли участие сотни горожан от мала до велика.Фото: Олег УКЛАДОВ

На смонтированной сцене выступили танцевальные коллективы Барнаула, а изюминкой праздничного мероприятия стал парад судов, с кормы которых были запущены цветные дымовые шашки.

Навигация организована администрацией Обского бассейна внутренних водных путей.Фото: Олег УКЛАДОВ

В социальных сетях жители поделились своими впечатлениями от парада:

- Отличное мероприятие было, много эмоций получил. Последний раз парад судов в Барнауле видел еще ребенком в 90-е года на День города. Людей было много и на Речном вокзале, и на набережной, и на лестнице Нагорного парка. Теплоходы встречали людей на берегу: пускали струи воды, гудели, включали сирены, - написал Владимир Кунцев.

Порядка 60 тысяч пассажиров в год успевают воспользоваться внутренним речным транспортом.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Отличное мероприятие! Спасибо сотрудникам, что устроили праздник горожанам. Что есть, то и показали, да, не яхты, но люди старались, капитаны и команды тратили своё время, вкладывали душу. Спасибо оркестру. Хороший праздник и ни сколько не пожелала, что пошла, - поделилась Славяна Керекеша.

Изюминкой праздничного мероприятия стал парад судов.Фото: Олег УКЛАДОВ

Однако многие горожане выразили свое сожаление тем, что мероприятие проходило в рабочее время, поэтому парад увидеть не удалось.

Людей было много и на Речном вокзале, и на набережной, и на лестнице Нагорного парка.Фото: Олег УКЛАДОВ

Цифра

В 2018 году за период пассажирской навигации в Барнауле было перевезено почти 63 тысяч человек.

Кстати

Новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров установил «Барнаульский речной порт». Цена билета на теплоход в нынешнем сезоне вырастет на 15%.