2019-04-30T14:08:10+03:00
Спасатель

Пожарные подожги «Жигули» в центре Барнаула

Спасатели МЧС устроили шоу к 370-летию пожарной охраны России
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Праздник прошел на площади Сахарова.Праздник прошел на площади Сахарова.Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшие выходные в Барнауле прошел большой праздник, посвященный 370-летию пожарной охране России. На площади Сахарова спасатели МЧС провели парад техники и показали, на что способны.

Пожарные подожги «Жигули» в центре Барнаула.Видео: Олег Укладов

- На площади действительно было на что посмотреть - это уникальные образцы пожарной техники, конно-бочечный ход, пожарные мотоциклы, самые современные пожарные автомобили, беспилотные летательные аппараты, новейшие средства спасения. Огнеборцы наглядно продемонстрировали их возможности, познакомили посетителей с пожарно-техническим вооружением, рассказали о предназначении каждой машины, задействованной в параде, показали свою подготовку и отличную физическую форму, - рассказали в краевом управлении МЧС.

Чтобы показать, на что способны, спасатели запалили старенькие "Жигули", а потом, конечно, их потушили - ради такого шоу и одного экземпляра отечественного автопрома не жалко.

После завершения основной программы пожарная техника была в полном распоряжении всех интересующихся. Дети могли посидеть в кабине пожарного автомобиля, осмотреть аварийно-спасательные инструменты и, конечно же, сделать фото на память. Работала полевая кухня.

- Это праздник не только профессиональных огнеборцев, но и всех граждан, неравнодушных к вопросам безопасности, к чужой беде. Мы рады, что столько людей пришли сегодня на площадь, чтобы выразить своё уважение сотрудникам МЧС России, настоящим героям-спасателям, - сказал начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Все пришедшие на уникальный праздник получили массу эмоций и впечатлений от увиденного и рассказанного из первых уст о технике и суровых буднях героической профессии пожарного.

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отметили 370-летие пожарной охраныФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Барнауле ветер сдул торговый павильон
«Единая Россия» на Алтае завершила прием заявок на участие в праймериз
В Барнауле обсудили контроль за тюрьмами, изоляторами и психбольницами
Прокуратура взяла под контроль аварийный дом в Барнауле
В Алтайском крае полицейские по-новому проверят общественный транспорт
«Волшебно, но страшно»: барнаульцы обсуждают первую грозу
В Алтайском крае определили победителей конкурса «Преподаватель года-2019»
Барнаулец умудрился сдать ворованный трактор на металлолом
Барнаульские энергетики стали призерами XX спартакиады коллективов Октябрьского района
В Барнауле подростки в масках и с битами напугали 12-летнего мальчика
Еще один депутат Бийской гордумы откажется от мандата
Штучные специалисты: алтайские журналисты испытали на себе будни лесных пожарных
Бортпроводники «Уральских авиалиний» стали золотыми призерами SKYSERVICE 2019
Команда АГМУ вошла в тройку сильнейших на VIII Фестивале студентов медицинских и фармацевтических вузов России
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» приглашает барнаульцев на Первомайские гуляния
Алтайский «Сусанин» подсказал ложный путь женщине, а затем обокрал ее
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Это фиаско, братан: Жулик оставил на месте преступления свой мобильник
В Барнауле продали пасхальный куличей на 800 тысяч рублей
В Барнауле из-за молнии загорелся дом
Соревнования по автомототуризму в честь Дня Победы пройдут на Алтае