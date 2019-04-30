В минувшие выходные в Барнауле прошел большой праздник, посвященный 370-летию пожарной охране России. На площади Сахарова спасатели МЧС провели парад техники и показали, на что способны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/706250" frameborder="0"></iframe> Пожарные подожги «Жигули» в центре Барнаула.Видео: Олег Укладов

- На площади действительно было на что посмотреть - это уникальные образцы пожарной техники, конно-бочечный ход, пожарные мотоциклы, самые современные пожарные автомобили, беспилотные летательные аппараты, новейшие средства спасения. Огнеборцы наглядно продемонстрировали их возможности, познакомили посетителей с пожарно-техническим вооружением, рассказали о предназначении каждой машины, задействованной в параде, показали свою подготовку и отличную физическую форму, - рассказали в краевом управлении МЧС.

Чтобы показать, на что способны, спасатели запалили старенькие "Жигули", а потом, конечно, их потушили - ради такого шоу и одного экземпляра отечественного автопрома не жалко.

После завершения основной программы пожарная техника была в полном распоряжении всех интересующихся. Дети могли посидеть в кабине пожарного автомобиля, осмотреть аварийно-спасательные инструменты и, конечно же, сделать фото на память. Работала полевая кухня.

- Это праздник не только профессиональных огнеборцев, но и всех граждан, неравнодушных к вопросам безопасности, к чужой беде. Мы рады, что столько людей пришли сегодня на площадь, чтобы выразить своё уважение сотрудникам МЧС России, настоящим героям-спасателям, - сказал начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Все пришедшие на уникальный праздник получили массу эмоций и впечатлений от увиденного и рассказанного из первых уст о технике и суровых буднях героической профессии пожарного.