Главный фактор жизни

2019-04-30T12:32:48+03:00
Общество

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На Алтай-Коксе заботятся о безопасности труда
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Алтай-Кокс: Марафон БЕЗопасности.Алтай-Кокс принял участие в марафоне Группы НЛМК В поисках безопасности . Мероприятие посвящено Всемирному дню охраны труда.

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Марафон «В поисках безопасности», посвященный Всемирному дню охраны труда, объединил сотрудников различных цехов, руководителей завода и специалистов управления охраны труда и промышленной безопасности. В том, что это живое и неформальное мероприятие, вы можете убедиться сами, посмотрев видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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