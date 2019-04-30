Главный фактор жизни

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На Алтай-Коксе заботятся о безопасности труда
Алтай-Кокс: Марафон БЕЗопасности.Алтай-Кокс принял участие в марафоне Группы НЛМК В поисках безопасности . Мероприятие посвящено Всемирному дню охраны труда.
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Марафон «В поисках безопасности», посвященный Всемирному дню охраны труда, объединил сотрудников различных цехов, руководителей завода и специалистов управления охраны труда и промышленной безопасности. В том, что это живое и неформальное мероприятие, вы можете убедиться сами, посмотрев видео.
ИСТОЧНИК KP.RU