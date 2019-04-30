Какая погода будет 1 мая в Барнауле

На 1 мая 2019 года в Барнауле синоптики передали мрачную, холодную и ветреную погоду.

В последний день апреля погода явно удивляет жителей Барнаула – днем столбик термометра поднялся до +21…+23 градусов! Кажется, что лето уже на горизонте, но не спешите радоваться. Уже к вечеру над городом начнут сгущаться тучи и пройдет небольшой дождь, не исключена гроза. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, порывы достигнут 18 метров в секунду.

В ночь на 1 мая погода в Барнауле резко изменится: температура воздуха опустится до -1…+1 градусов, ожидаются дождь, мокрый снег. Не исключено, что проснувшись утром, барнаульцы, как и в прошлую субботу, увидят накрытые снегом машины, дороги, газоны и деревья.

Днем 1 мая столбик термометра поднимется только до +4…+6 градусов. В первой половине дня ожидаются снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы достигнут 17 метров в секунду. Такая ненастная погода будет по всему Алтайскому краю.

В ночь на 2 мая температура воздуха вновь опустится ниже нуля и составит -3...-5 градусов, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов, без осадков, ветер северный 3-8 метров в секунду.

Спасатели просят быть аккуратнее на дорогах. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость, поэтому стоит снизить скорость и не ориентироваться на впереди идущие машины. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить. При сильном ветре стоит переждать непогоду в помещениях, а находясь дома - закрыть окна. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Также под ними не стоит оставлять автомобили.

Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, готовы к ликвидации возможных последствий непогоды.

Запишите телефончик

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19.

Телефон пожарно-спасательной службы - 101