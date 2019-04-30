2019-04-30T05:57:58+03:00
Происшествия

В Барнауле школьника зажало в дверях троллейбуса

По словам его матери, у мальчика сильный ушиб позвонков
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Елена Наимова.Фото: Елена Наимова.Фото: со страницы vk.com/barneos22
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В Барнауле школьника зажало в дверях троллейбуса, когда он выходил из транспорта. Это утверждает мать пострадавшего ребенка. Женщина опубликовала пост в сообществе «Барнаул 22».

- Хотела поделиться темой про водителей общественного транспорта. Сегодня мой ребёнок возвращался со школы домой на троллейбусе номер 7. Доехав до конечной, в троллейбусе он был уже один. Когда мальчик выходил, двери резко захлопнулись, зажав его. Водитель уехал дальше, не остановился.

Дома сын пожаловался на боль в спине и рассказал мне всю ситуацию. На спине образовалась гематома и сильный ушиб позвонков (об этом мы уже узнали из травмпункта, куда немедленно отправились). Теперь ребёнку нельзя ходить на тренировки в течение месяца, а у нас сейчас идут серии игр за первенство, а сын мой – вратарь, - написала Елена Наимова.

В Горэлектротрансе сообщили, что пока семья к ним не обращалась, сейчас по факту публикации проводится внутренняя проверка – в транспорте установлены камеры наблюдения, изучаются записи.

Тем временем, подписчики паблика усомнились, что мальчик пострадал в транспорте – они предположили, что след на спине выглядит скорее как от удара.

- Если честно, то след больше похож на удар дубинки. А по поводу троллейбусов, есть время, есть маршрут - камеры в салоне стоят, вполне можно посмотреть, было дело или нет, - написал Евгений Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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