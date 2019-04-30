Сколько семей из Барнаула могут позволить себе новый автомобиль

Новый автомобиль из салона для многих семей Алтайского края становится чуть ли не несбыточной мечтой. Наш край – один из самых бедных по стране, но жители все равно стараются облегчить себе жизнь с приобретением автомобиля. Из-за низкого уровня заработка большой популярностью пользуется вторичный рынок, но часть семей не признают подержанные машины и берут кредиты на новые.

Рейтинг платежеспособности

По данным Росстата был составлен рейтинг регионов по возможности покупки новых автомобилей. Алтайский край в нем занял 67-ое место из 85. Даже Республика Алтай обогнала наш регион, она на 62 месте.

В нашем регионе из общего числа зарегистрированных семей купить автомобиль в среднем за 500 тысяч рублей и обслуживать его могут лишь 16,5 %. К таким средствам передвижения в основном относится отечественный автопром. Новая Lada Granta в самой скромной комплектации барнаульцам обойдется в 388 тысяч рублей. Также к категории подходит Lada Vesta, начальная цена на нее составит 517 тысяч рублей.

В «средней» категории расположились автомобили стоимостью около 1,2 млн рублей. Такой себе позволить могут намного меньше – всего 5 % семей края. За эти деньги можно выбрать практически любую иномарку, например, KIA Picanto – за 610 тысяч, Rio – за 727 тысяч рублей. Также Hyundai Solaris – 730 тысяч, Creta – 947 тыс, Elantra – 1 млн.19 тысяч рублей. Из любимых японцев доступна Toyota Corolla за 1 млн.173 тысячи рублей.

А с элитными авто ситуация значительно хуже, машину за 5 миллионов рублей могут себе позволить лишь 0,3 % семей из нашего региона.

Как распределяли места

В рейтинге рассчитывалось количество семей, которые могут вносить ежемесячный платёж за покупку нового автомобиля в кредит, оплачивать поломки машины и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе величины зарплат.

В расходы включены: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, техобслуживание, сезонная смена шин, транспортный налог, платная парковка и т.д.

Семейные доходы учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с прожиточным минимумом. Предполагалось, что половина средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина денег — на прочие расходы. Показатели взяты для каждого региона в отдельности.

Вторичный рынок

Подавляющее большинство автолюбителей в нашем регионе за последние несколько лет пользуются предложениями на вторичном рынке. Они зачастую обращаются к автоподборщикам, которые берут плату за поиск подходящей машины и предоставляют несколько вариантов для клиента. Даже автоцентры выставляют на витрину в своих организациях автомобили, которые уже поездили два-три года. Другие водители с многолетним стажем или глубокими знаниями в вопросе занимаются поиском самостоятельно.

- За последние годы автомобили с завода покупают редко. Из 10 клиентов только один рассматривает вариант нового автомобиля. Это отчасти из-за цены, ведь через год владения немецкие автомобили теряют до 40 % стоимости, другие иномарки до 30 %. Поэтому часто клиенты склоняются к покупке свежих автомобилей не старше пяти лет. За последние два года резкую популярность набрали «корейцы», их набирают в свои автопарки сети такси, покупают молодые семьи, потому что они недорогие в обслуживании, и по цене демпингуют (намеренно занижают стоимость для вытеснения конкурентов, - прим. авт.) на рынке, - рассказал владелец автомагазина Виктор Риттер.

Читайте также

В спальном районе Барнаула автомобили украсили воздушными шарами

В комментариях поделились предположением о том, что таким образом «хотят узнать, какие авто брошены, и стоит ли вводить закон о принудительной эвакуации брошенных автомобилей со дворов» (подробнее).