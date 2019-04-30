2019-04-29T14:01:01+03:00
Общество

Как изменятся транспортные маршруты 1 мая в Барнауле

Проспект Ленина перекроют 1 мая в Барнауле в связи с легкоатлетической эстафетой
Дарья САВЕНКО
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Парад-открытие 64-й эстафеты состоится 1 мая на площади Советов в 10:30.Парад-открытие 64-й эстафеты состоится 1 мая на площади Советов в 10:30.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Праздник весны и труда отметят в Барнауле легкоатлетической эстафетой. В связи с этим на 4,5 часа перекроют проспект Ленина, и общественный транспорт, соответственно, изменит движение.

Парад-открытие 64-й эстафеты состоится 1 мая на площади Советов в 10:30. Начало запланировано на 11:00. В соревнованиях примут участие команды школьников, студентов, детских домов и школ-интернатов, а также предприятий края.

Во время организации и проведения эстафеты с 10:30 до 15:00 будет в обе стороны перекрыт проспект Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя.

Как изменятся транспортные маршруты 1 мая в Барнауле:

№29, 35, 53, 144: проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Гоголя – проспект Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: проспект Ленина – улица Гоголя – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина, далее – по маршрутам;

№1, 10, 24, 25: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова, далее по маршруту, в обратном направлении: проспект Ленина – разворот на пересечении проспекта Ленина с улицей Гоголя – улица Пушкина – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршрутам;

№6: проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Анатолия – «остановка Элеватор», в обратном направлении: «остановка Элеватор» – улица Анатолия – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина, далее – по маршруту;

№41: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: улица Партизанская – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршруту;

№33, 109, 109оп: проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении: улица Аванесова – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее – по маршрутам;

№19, 20: проспект Строителей – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – «остановка площадь Спартака»; в обратном направлении: «остановка площадь Спартака» – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее – по маршрутам;

№78: проспект Комсомольский – улица Гоголя, далее – по маршруту, в обратном направлении: проспект Ленина – улица Гоголя – проспект Комсомольский, далее – по маршруту;

№55: «остановка площадь Победы» – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: улица Аванесова – проспект Красноармейский – «остановка площадь Победы»;

№27, 110: проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – «остановка площадь Спартака-2», в обратном направлении: «остановка площадь Спартака-2» – проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее – по маршруту.

Троллейбусы №1, 7 будут ходить по схеме: проспект Ленина – проспект Строителей – «остановка площадь Победы», в обратном направлении: «остановка площадь Победы» – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршрутам.

Выбирайте заранее пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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