Виктор Томенко подвел итоги развития Алтайского края в 2018 году

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался в работе правительства в 2018 году. Очередная сессия АКЗС состоялась в пятницу, 26 апреля, в краевом драмтеатре – в зале был аншлаг. Организаторы не поскупились и разослали чиновникам, руководителям отделов различных ведомств дорогие и красивые приглашения. Смотришь на такой билет, и волей не волей ощущаешь важность события. Вот только праздничности и радости в послании было немного – смертность превышает рождаемость, зарплаты одни из самых низких в стране, люди уезжают из региона, а производство падает.

- По итогам 2018 года число умерших превысило родившихся почти на 10 тыс. человек. Это естественная убыль населения. Число покинувших регион превысило число въехавших на 7,4 тыс. человек. Средняя зарплата по итогам 2018 года составила порядка 25,5 тыс. рублей, - сказал Виктор Петрович.

Несмотря на все трудности, предусмотрен ряд мер, которые позволят поднять людям зарплаты. Так на 2019 год проставлена задача об увеличении зарплат жителей региона – среди них муниципальные служащие и те, кто получает минимальную зарплату. На эти цели направят около 1,5 млрд рублей.

Экс-губернатор края Александр Карлин также присутствовал на отчете.Фото: Олег УКЛАДОВ

Жить дольше и лучше

Согласно планам, к 2024 году край должен иметь определенные показатели по достижению национальных целей. Томенко пообещал, что первые результаты жители увидят уже в этом году. В числе прочего, речь шла о росте продолжительности жизни - к 2019 году до 72,2 года, а к 2024 этот показатель должен достичь 76,2 года.

Также к концу 2021 года край должен обеспечить охват дошкольным образованием всех детей от полутора до трех лет, а уровень занятости женщин, имеющих детей, увеличить до 62,4%.

- До 2024 года необходимо обеспечить снижение уровня бедности в два раза - до 8,7%, в 2019 году этот показатель не должен превысить 17%, - сообщает региональное правительство.

Также губернатор рассказал о развитии социальной инфраструктуры, строительстве школ, детских садов, ремонте дорог и поддержке муниципалитетов. Только в этом году городам, селам и другим образованиям направят 29 млрд рублей.

- Это фундамент, на котором предстоит строить будущее региона. Его контуры мы задали в Стратегии-2035, которая сегодня проходит общественное обсуждение. Генеральная цель нашей стратегии - сохранение и развитие человеческого потенциала через создание комфортной среды для жизни, для творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста, - сказал Виктор Томенко.

Не благодаря, а вопреки

После выступления губернатора началось обсуждение отчета, а затем голосование. Большинство проголосовали «за», КПРФ на всякий случай – «против».

Владимир СеменовФото: Олег УКЛАДОВ

- Часто приходится слышать о том, что мы аграрный край. Половина населения занято в низкорентабельном сельском хозяйстве. Считается, что удаленность от основных рынков сбыта не позволяет нам развиваться должными темпами. Однако в каждом городе и районе края есть доказательства обратного. Главная задача власти, чтобы таких примеров становилось все больше. Для достижения высоких целей правительство должно работать как хорошие швейцарские часы. Пока наши «часы» отстают, их надо постоянно заводить. А бизнес Алтайского края развивается не благодаря, а вопреки, - рассказал руководитель фракции ЛДПР на Алтае Владимир Семенов.

Территория опережающего развития

По мнению депутата Госдумы Александра Прокопьева, инвестиционная активность – один из принципиальных показателей эффективности экономической политики региона.

Александр Прокопьев

- Сегодня в отчете губернатора Алтайского края Виктора Томенко очень коротко прозвучала информация по территориям опережающего развития – это Новоалтайск и Заринск, оба города на территории моего округа. Заринский завод ООО «Русская кожа Алтай» должен был вступить в строй еще в прошлом году, но теперь старт ожидается в июне этого года. Это озвучено буквально вчера на заседании Правления Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Общая стоимость проекта более 2 млрд рублей, планируется создание 144 новых рабочих мест.

По Новоалтайску в докладе прозвучала только одна цифра – 7 инвестиционных соглашений. Не факт, что все эти намерения будут реализованы. Работа с инвесторами – сужу по программам развития туристических кластеров – это одно из самых сложных направлений. Здесь при полном выполнении финансовых обязательств со стороны федерального и регионального правительств проблемы возникают с привлечением инвесторов. Надеюсь, что краевому правительству и губернатору удастся совершить прорыв в экономике, и жители края почувствуют позитивные перемены, - написал на своей странице в Facebook депутат.

Скажите людям правду

Справедливороссы поддержала отчет губернатора и постановление АКЗС по нему. По словам руководителя фракции Александра Молотова, главная причина – желание поддержать Томенко и его первые шаги, которые он уже сделал в новой должности.

Александр МолотовФото: Олег УКЛАДОВ

- Тезисы, которые депутатам разослали перед сессией, напоминают какой-то бравурный марш, настолько в них все замечательно и хорошо. Все в крае растет, все развивается. На пяти страницах нет ни одного предложения об имеющихся в регионе проблемах. И отсюда возникает ощущение недосказанности. Если у нас все так замечательно, и так много всего было хорошего сделано краевой властью в предыдущие годы, как это следует из тезисов отчета, то почему люди в крае по-прежнему живут так плохо, почему у нас такой высокий уровень бедности и такие низкие зарплаты, почему вымирает село? – считает Молотов.