Пасха - 2019 в Барнауле: Где пройдут богослужения, Крестный ход и ярмарки
28 апреля православные отметят светлый праздник Пасха. Уже завтра, 27 апреля, в краевой столице откроются ярмарки, а в храмах начнутся богослужения. В пасхальную ночь будет ходить бесплатный общественный транспорт.
Пасхальные ярмарки
Яйца, муку, сухофрукты, масло и многие другие продукты для пасхального стола хозяйки могут купить на ярмарках. Пройдут они 27 апреля с 10:00 до 14:00 в каждом районе Барнаула по адресам:
– проспект Ленина, 71;
– проспект Красноармейский, 131;
– улица 50 лет СССР, 51а;
– площадь Народная;
– проспект Ленина, 152;
– проспект Красноармейский, 36;
– улица Чайковского, 21а.
Пасхальные богослужения
Храм Святого Дмитрия Ростовского (площадь Спартака, 10)
Великая Суббота
8:30 – Божественная литургия святителя Василия Великого;
11:30-19:00 – Освящение куличей;
23:30 – Пасхальная Полунощница.
Пасхальное воскресенье
00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Богослужение проведет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий;
3:00-5:00 – Освящение куличей;
7:00-15:00 – Освящение куличей;
9.00 – Божественная литургия;
16.00 – Великая Вечерня.
Покровский кафедральный собор (улица Никитина, 137)
Великая Суббота
8:30 – Божественная литургия святителя Василия Великого;
14:00 – Освящение куличей.
Пасхальное воскресенье
00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия св. Иоанна Златоуста;
9:00 – Божественная литургия;
16:00 – Великая Вечерня.
Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк)
Великая Суббота
8:00 – Божественная литургия;
14:00-18:00 – Освящение куличей;
18:00-23:30 – Чтение книги Деяний;
23:40 – Пасхальная заутреня.
Пасхальное воскресенье
00.00 – Крестный ход. Божественная литургия;
8:00-12:00 – Освящение пасок и куличей;
10:00 – Пасхальный молебен;
16:00 – Пасхальная вечерня.
Храм Иоанна Богослова (улица Шумакова, 25а)
Великая Суббота
21:00 – Чтение Деяний Святых Апостолов;
23:30 – Пасхальная Полунощница.
Пасхальное воскресенье
00:00 – Крестный Ход вокруг Храма и Ночное Пасхальное Богослужение;
8:30 – Утренняя Пасхальная служба;
17:00 – Вечерняя Пасхальная служба.
Андреевская церковь (улица Попова, 14б)
Великая Суббота
8:00 – Литургия Св.Василия Великого;
14:00 – Освящение куличей;
21:00 – Исповедь;
23:45 – Погребение.
Пасхальное воскресенье
00:00 – Праздничное Богослужение;
7:00 – Освящение куличей.
Знаменский храм (улица Большая Олонская, 24)
Великая Суббота
8:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого;
22:00 – Исповедь;
23:30 – Полунощница. Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.
Пасхальное воскресенье
8:30 – Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.
Общественный транспорт в пасхальную ночь
После богослужений в ночь с 27 на 28 апреля жители Барнаула смогут бесплатно уехать домой. Для этого с 2:00 до 2:00 на линиях будут работать шесть трамвайных вагонов и два троллейбуса. Уехать можно будет:
На трамваях от собора Александро-Невского (улица Антона Петрова, 221) по маршрутам:
– ост. «ул. Островского» – ул. А. Петрова – Попова – ост. «Докучаево» – Попова – А. Петрова – Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ост. «Докучаево»;
– ост. «ул. Островского» – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – Малахова – улица А. Петрова – ост. «Докучаево».
На трамваях от покровского кафедрального собора (улица Никитина, 137) по маршрутам:
– ост. «Покровский собор» – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – Ползунова – пл. Свободы – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Попова – ст. «Докучаево»;
– ост. «Покровский собор» – Анатолия – Красноармейский – Аванесова – Змеиногорский тракт – ост.«Кордон».
На трамвае от храма Святого Дмитрия Ростовского (площадь Спартака, 10):
– ост. «улица Пушкина» – Анатолия – Покровский Собор – ст. «Депо №1» – Челюскинцев – Советской Армии – А. Петрова – Попова – ост. «Докучаево».
На троллейбусах от Свято-Никольской церкви (проспект Ленина, 36) по маршрутам:
– Свято-Никольская церковь – проспект Ленина – проспект Космонавтов - троллейбусное депо;
– Свято-Никольская церковь – пр. Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – ост. «Улица Солнечная Поляна».
На трамвае от Андреевской церкви (улица Попова, 14б):
– ост. «Детская краевая больница» – Попова – Власихинская – ст. «Депо №3».
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ИСТОЧНИК KP.RU