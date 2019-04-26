Пасха - 2019 в Барнауле: Где пройдут богослужения, Крестный ход и ярмарки

28 апреля православные отметят светлый праздник Пасха. Уже завтра, 27 апреля, в краевой столице откроются ярмарки, а в храмах начнутся богослужения. В пасхальную ночь будет ходить бесплатный общественный транспорт.

Пасхальные ярмарки

Яйца, муку, сухофрукты, масло и многие другие продукты для пасхального стола хозяйки могут купить на ярмарках. Пройдут они 27 апреля с 10:00 до 14:00 в каждом районе Барнаула по адресам:

– проспект Ленина, 71;

– проспект Красноармейский, 131;

– улица 50 лет СССР, 51а;

– площадь Народная;

– проспект Ленина, 152;

– проспект Красноармейский, 36;

– улица Чайковского, 21а.

Пасхальные богослужения

Храм Святого Дмитрия Ростовского (площадь Спартака, 10)

Великая Суббота

8:30 – Божественная литургия святителя Василия Великого;

11:30-19:00 – Освящение куличей;

23:30 – Пасхальная Полунощница.

Пасхальное воскресенье

00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Богослужение проведет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий;

3:00-5:00 – Освящение куличей;

7:00-15:00 – Освящение куличей;

9.00 – Божественная литургия;

16.00 – Великая Вечерня.

Покровский кафедральный собор (улица Никитина, 137)

Великая Суббота

8:30 – Божественная литургия святителя Василия Великого;

14:00 – Освящение куличей.

Пасхальное воскресенье

00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия св. Иоанна Златоуста;

9:00 – Божественная литургия;

16:00 – Великая Вечерня.

Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк)

Великая Суббота

8:00 – Божественная литургия;

14:00-18:00 – Освящение куличей;

18:00-23:30 – Чтение книги Деяний;

23:40 – Пасхальная заутреня.

Пасхальное воскресенье

00.00 – Крестный ход. Божественная литургия;

8:00-12:00 – Освящение пасок и куличей;

10:00 – Пасхальный молебен;

16:00 – Пасхальная вечерня.

Храм Иоанна Богослова (улица Шумакова, 25а)

Великая Суббота

21:00 – Чтение Деяний Святых Апостолов;

23:30 – Пасхальная Полунощница.

Пасхальное воскресенье

00:00 – Крестный Ход вокруг Храма и Ночное Пасхальное Богослужение;

8:30 – Утренняя Пасхальная служба;

17:00 – Вечерняя Пасхальная служба.

Андреевская церковь (улица Попова, 14б)

Великая Суббота

8:00 – Литургия Св.Василия Великого;

14:00 – Освящение куличей;

21:00 – Исповедь;

23:45 – Погребение.

Пасхальное воскресенье

00:00 – Праздничное Богослужение;

7:00 – Освящение куличей.

Знаменский храм (улица Большая Олонская, 24)

Великая Суббота

8:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого;

22:00 – Исповедь;

23:30 – Полунощница. Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.

Пасхальное воскресенье

8:30 – Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Общественный транспорт в пасхальную ночь

После богослужений в ночь с 27 на 28 апреля жители Барнаула смогут бесплатно уехать домой. Для этого с 2:00 до 2:00 на линиях будут работать шесть трамвайных вагонов и два троллейбуса. Уехать можно будет:

На трамваях от собора Александро-Невского (улица Антона Петрова, 221) по маршрутам:

– ост. «ул. Островского» – ул. А. Петрова – Попова – ост. «Докучаево» – Попова – А. Петрова – Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ост. «Докучаево»;

– ост. «ул. Островского» – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – Малахова – улица А. Петрова – ост. «Докучаево».

На трамваях от покровского кафедрального собора (улица Никитина, 137) по маршрутам:

– ост. «Покровский собор» – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – Ползунова – пл. Свободы – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Попова – ст. «Докучаево»;

– ост. «Покровский собор» – Анатолия – Красноармейский – Аванесова – Змеиногорский тракт – ост.«Кордон».

На трамвае от храма Святого Дмитрия Ростовского (площадь Спартака, 10):

– ост. «улица Пушкина» – Анатолия – Покровский Собор – ст. «Депо №1» – Челюскинцев – Советской Армии – А. Петрова – Попова – ост. «Докучаево».

На троллейбусах от Свято-Никольской церкви (проспект Ленина, 36) по маршрутам:

– Свято-Никольская церковь – проспект Ленина – проспект Космонавтов - троллейбусное депо;

– Свято-Никольская церковь – пр. Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – ост. «Улица Солнечная Поляна».

На трамвае от Андреевской церкви (улица Попова, 14б):

– ост. «Детская краевая больница» – Попова – Власихинская – ст. «Депо №3».

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