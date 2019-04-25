В Барнауле пройдет гонка джипперов «Апрельский кураж»

27 апреля в Барнауле в 11.00 состоится самое ожидаемое событие года для водителей джипов. Оно собирает участников каждый год, соревнования стали уже традиционными и пройдут в краевой столице уже в 12-ый раз. Трасса расположена около магазина «Леруа Мерлен» по адресу Правобережный тракт, 25.

Категории состязаний

В программе гонки для трех классов – «стандарт», «экстрим» и «квадроцикл». Поучаствовать в мероприятии можно как на отечественной «Ниве» или «УАЗе», так и на прототипах и «котлетах» - самодельных машинах, которые существуют в одном экземпляре. Два класса выделены под внедорожники с разным размером колес, а третий – для квадроциклов. Чем больше колеса, тем больше клиренс – расстояние между дном автомобиля и дорогой, а значит, и лучше проходимость.

Особое строение трассы

Для соревнований специально вырыли целый котлован, в нем и пройдут гонки. Маршрут специально проложен ниже зрительных мест, благодаря этому можно безопасно наблюдать за участниками заездов, при этом находясь вблизи места событий.

Фото: Алтайская федерация автомобильного спорта

В прошлом году участники придумали новый способ подготовки трассы – коллективно всеми желающими. Теперь любой человек, который планирует поучаствовать в соревновании, заранее за два дня приезжает и продумывает в голове ямы и ухабы, подъемы и склоны, по которым именно ему на своем внедорожнике будет легче или сложнее проехать. Благодаря этому по всей длине офф-роуда найдутся трудности для любого водителя, которые ему подготовит конкурент. К тому же, по всей трассе есть участки с водой, глиной, грязью, поэтому получится отличное шоу.

- Это изюминка гонки в этом году. Ведь каждый человек видит трассу по-своему, поэтому подготовка маршрута становится чуть ли не творческим процессом. Участники будут думать о своем «болоте», о своей машине, у кого-то длинная база, ему будет легче проехать в одних местах, у кого-то коротенькая «Нива», на которой проще забираться на подъемы и разворачиваться, – рассказывает руководитель гонки и главный судья Александр Чернюк.

Как пройдет гонка

Всего ожидается около 40 участников, точное количество станет известно во время финальной регистрации утром 27 апреля. Заезды пройдут по кольцевому маршруту длиной в 900 метров. Гонка будет работать по принципу масс - старта. Представители каждого класса выезжают одновременно, побеждает тот, кто за установленное время проедет больше колец. Для джиперов – это час, для водителей квадроциклов – 15 минут. Как правило, до финиша доходят не все, на каждом этапе случаются поломки, часто технику приводят в строй в полевых условиях, иногда требуется и серьезный ремонт.

Фото: Алтайская федерация автомобильного спорта

- У нас бывали случаи, когда из класса, где 25 участников, до конца гонки доживали лишь два джипа. Но такое было лишь раз. Если не финиширует ни один, то организаторы перестарались, если маршрут прошли все без проблем – это недоработки. А когда кто-то ломается, это нормальная практика для таких сложных гонок, - делится Александр.

На соревнованиях будет ведущий, конкурсы для зрителей, самый популярный конкурс, как ни странно – это бег по трассе, некоторые участники бегают даже в купальных костюмах. Помимо прочего, между гонками будут готовить шашлыки.

Призы и награды

Соревнования официальные, организаторы представляют краевую федерацию автоспорта, сотрудничают с министерством спорта Алтайского края, поэтому будет обеспечена безопасность водителей и зрителей. Из призов – нужные элементы оборудования для автомобилей – тросы, ремкомплекты, лебедки, автосвет и прочее.

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