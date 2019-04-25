Чистый четверг перед Пасхой: Очистите душу и только потом жилье

Чистый (Великий) четверг православные всего мира и Алтайского края в частности отмечают сегодня, 25 апреля.

Люди, немного далекие от истинных традиций христианства считают, что в этот день стоит в первую очередь позаботиться о чистоте жилья. Но на самом деле это не так. Ведра и тряпки стоит отложить на потом и посвятить этот день очищению своего внутреннего мира.

- Современные христиане стараются в этот день навести порядок в своих жилищах. Некоторые люди, даже далекие от церкви, говорят: «Сегодня чистый четверг, все надо чистить», – рассказывает барнаульский священник Владимир Матусов. – Но самое главное для христианина перед праздником – сделать уборку в своей душе, сходить в церковь и приступить к таинству покаяния и причащения.

Верующие почитают этот день. Считается, что именно в Чистый четверг происходит обновление, всепрощение перед страшной казнью Иисуса Христа.

Впрочем, не осуждается и материальное желание стать чище. Многие верующие в Великий четверг моются. Правда, делать это надо не в конце рабочего дня, а утром – еще до восхода солнца. Наши предки считали, что так тоже можно очиститься от грехов. А вот после себя не грешно будет заняться и домом. Православные верят, что вместе с грязью уходит весь негатив.

И еще одна немаловажная традиция Чистого четверга. Именно в этот день начинают печь пасхальные куличи и красят яйца. Изначально тесто ставили утром, а к вечеру, после молитвы, приступали к готовке.

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