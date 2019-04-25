Пасхальные рецепты: сладости, от которых не поправишься

Уже в это воскресенье 28 апреля россияне будут отмечать главный христианский праздник – Пасху. В этот день традиционно на столах верующих будут стоять важные кулинарные символы – крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. Низкокалорийными рецептами с «Комсомолкой» поделились барнаульские фитнес-инструкторы.

«Диетическая творожная пасха» от Карины Алимовой:

Ингредиенты: 500 г обезжиренного творога, 1 стакан 1% молока, 10 г желатина, 2 яйца, 100 г изюма и кураги, 50 г грецкого ореха, немного ванилина и подсластителя по вкусу.

Приготовление: Желатин заливаем водой (количество сверяем с инструкцией), оставляем набухать. В это время промываем сухофрукты и оставляем их в воде на 15 минут. Яйца с щепоткой соли взбиваем в густую пену, постепенно добавляем небольшими порциями молоко и продолжаем взбивать.

Получившуюся массу ставим на медленный огонь и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Добавляем ванилин, подсластитель, разбухший желатин и кипятим смесь еще пару минут. Творог взбиваем блендером, добавляем слегка остывшую яично-молочно-желатиновую массу и продолжаем взбивать.

После соединяем все с измельченными орехами и сухофруктами. Выкладываем получившуюся массу в форму и убираем в холодильник, чтобы она хорошенько застыла. После украшаем полученную пасху на свой вкус.

«Правильный кулич» от Дарьи Бгавиной:

«Правильный кулич» от Дарьи БгавинойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Ингредиенты для основы: 400 г 5% творога, 5 яиц, немного подсластителя или меда, 300 г 2,5% йогурта, пакетик кокосовой стружки (40 г), цедра с одного апельсина, 150 г кураги (немного из этого оставить на украшение). Курагу можно заменить черносливом или изюмом, все зависит от вкусовых предпочтений. Еще для будущего кулича понадобится 40 г миндаля (или другого ореха), 50 г муки, немного корицы и мускатного ореха.

Крем: 2 холодных яичных белка с щепоткой соли взбить на большой скорости венчиком в течение двух минут. Добавляем 1 чайную ложку кукурузного крахмала и еще раз взбиваем. Смешиваем с небольшим количеством подсластителя или меда.

Приготовление: Творог, йогурт и курагу измельчаем в блендере. Отдельно взбиваем яйца и смешиваем с получившейся творожной массой. Миндаль предварительно измельчаем (кладем в пакетик и пару раз отбиваем молотком). Добавляем орехи, кокосовую стружку, цедру апельсина, подсластитель, корицу, мускатный орех и просеянную муку.

Хорошо перемешиваем полученную массу и оставляем постоять 10 минут. Выпекать стоит при температуре 180 градусов 40-60 минут до готовности. После дать хорошо остыть и только тогда вынимать из формочек. Украсить кремом и оставшимися орехами с курагой.

«Запеченная творожная пасха» от Ивана Екимчукова:

Ингредиенты: 500 г творога, 30 г сливок, 50 г муки, 4 яйца, цукаты и сахарозаменитель по вкусу.

Приготовление: Все ингредиенты, включая яичные желтки, хорошо перемешиваем до однородной массы. Отдельно взбиваем в блендере белки (чтобы получилась устойчивая пена) и соединяем с творожной массой. Выпекать пасху нужно при температуре 180 градусов до готовности.