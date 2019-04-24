Крысы бегают туда-сюда: жительница Барнаула не может добиться вывоза мусора

Жительница Барнаула добивается вывоза мусора с контейнерной площадки около дома уже не первый месяц. Вот и месячник чистоты уже подходит к своему логическому завершению, а ветки, пластиковые бутылки и бумаги и ныне там.

Мусор годовой давности

Контейнерная площадка по улице Тимуровская в районе домов №56 и №54 довольно продолжительное время находится в печальном состоянии.

- Крупногабаритный мусор, палки и ветки лежат уже больше года. Мусор вокруг баков, под баками. По всей территории его растаскивают собаки. Крысы бегают туда-сюда. Даже просто мимо пройти неприятно, не говоря уже о том, чтобы подойти к ней, - рассказывает местная жительница Елена Моторина.

Вместе с установлением теплой погоды активнее стал разноситься неприятный запах от контейнерной площадки. Во время субботника горожане собрали рядом с домами мелкий мусор, но вот сделать с крупным мусором ничего не смогли. Тогда Елена обратилась с жалобой в администрацию города Барнаула и администрацию Октябрьского района.

Вместе с установлением теплой погоды стал активнее разноситься неприятный запах.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Примерно через неделю приехали, убрали часть веток, остальное накидали на контейнерную площадку. От администрации получили официальный ответ, что в срок до 22 апреля и «Экосоюз». и УК «Старый Барнаул» приведут в порядок все в полном объёме, но так ничего и не сделали. Я так понимаю, что есть график дежурства по уборке контейнерных площадок, но тут каждый понадеялся друг на друга, - рассказывает девушка.

На фотографиях, которые Елена сделала 24 апреля, видно, что контейнерная площадка продолжает оставаться в неприглядном виде. В УК «Старый город» нам рассказали, что в плане-графике по вывозу мусора эта площадка никак не указана, но можно оставить заявку и, возможно, мусор будет убран. Так же не смогли оперативно уточнить этот вопрос и в компании «Экосоюз».

Проблема города

Судя по сообщениям из социальных сетей, ситуация с переполненными контейнерными площадками складывается повсеместно. Так, на прошлой неделе депутата АКЗС Сергей Писарев опубликовал видео, на котором запечатлен мусорный портал на улице Воровского.

- Мусорная реформа в действии? Всю жизнь живу на ВРЗ и никогда не была нормально организована работа по вывозу мусора. Эту картину я могу выкладывать почти ежедневно, - сопроводил словами видео Писарев.

После видео депутату позвонил регоператор, уточнил детали, а после – убрал мусор. Сейчас мусор из портала вывозится регулярно.

В Барнауле заканчивается месячник чистоты.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Комментировать пост Писарева начали и другие недовольные мусорной реформой горожане.

- Живу на Новоугольной 34, в метрах от нашего дома помойка, которой пользуются все проезжающие с вокзала автобусы, личные машины. Валят возле баков, за баками, ничего не убирается, а летом вся вонь и грязь напрямую идет в наши окна, приходится задыхаться, но не открывать. Мусорные машины приезжают, баки переворачивают и уезжают, а вокруг беспорядок как был, так еще больше разрастается. Скоро до окон дойдет, а ведь это центр города! Платим мы жильцы четырех домов за вывоз мусора, а пользуется все, - написала Нина Суворова.

- У нас на депо №1, в районе улицы Анатолия, ещё хуже ситуация. Весь мусор по району собаки растаскивают, да и люди не доносят до места, - отметила Наталья Батуикова.

- У нас вообще нет мусорных баков в шаговой доступности. Только мусоропровод. Баки вывозят по нечетным дням, утром есть возможность выбросить крупногабаритный мусор. Павловский тракт, остановка «Мастерские», - отметила Екатерина Спирина.

Куда обращаться?

Для начала, позвоните вашему регоператору. Например, Барнаул обслуживает компания «Эко-Комплекс». Связаться с ней можно по телефону: 8 800 350 7337. Опишите проблему, и если ничего не изменится в последующие дни – нужно обратиться в Роспотребнадзор, так как невывоз мусора является нарушением санитарного и экологического законодательства.

Невывоз мусора является нарушением санитарного и экологического законодательства.Фото: Дарья САВЕНКО

Кроме того, вы вправе требовать перерасчета платы за неоказанную услугу. Для этого необходимо зафиксировать факт невывоза (сделать фото), составить акт (порядок установления нарушений содержится в договоре на оказание услуги, а также прописан в постановлении правительства РФ от 12.11.2016 № 1156) и направить претензию регоператору.

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Похоже, что мусорная реформа в Алтайском крае проваливается – собираемость по платежам за вывоз мусора составляет менее 25%, то есть люди просто-напросто отказываются платить (подробнее).

Если ваш двор завален мусором, присылайте фото на наш адрес электронной почты: redactkp@yandex.ru с пометкой «МУСОР».