Каннибал из Рубцовска умер после попытки суицида в СИЗО

Стало известно о смерти каннибала из Рубцовска, который вместе со своей несовершеннолетней подругой убили и съели своего знакомого.

Произошло это в октябре прошлого года в селе Новинка Кировского района Ленинградской области. За несколько месяцев до трагедии 22-летний уроженец Рубцовска, будучи в Сочи, познакомился с 12-летней девочкой, которая сбежала из дома. Спустя какое то время парочка переехали в Петербург. Там познакомились с 21-летним парнем, который сдал им в аренду дом. Спустя два дня после знакомства между мужчинами произошла серьезная ссора из-за денег. Уроженец Алтайского края схватил нож и зарезал хозяина дома, а после расчленил его тело топором и попытался зажарить. Школьница также участвовала в этом зверстве. Как потом выяснили следователи, они вместе жарили и ели части тела убитого.

Как сообщает НТВ, арестованный скончался в феврале в одной из клиник Петербурга. В январе его привезли туда в состоянии комы – он пытался покончить с собой в СИЗО «Новые кресты». Умер мужчина, не приходя в сознание. Ему грозил довольно большой срок сразу по нескольким статьям – убийство, каннибализм, половое сношение с несовершеннолетней. Возможно, что страх перед судом заставил пойти его на такой шаг.

Подругу погибшего – 12-летнюю школьницу отправят на лечение в психиатрическую клинику в Краснодар.

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Жуткий случай произошел в Ленобласти, по подозрению в убийстве 21-летнего мужчины задержали 22-летнего уроженца Рубцовска. По предварительной информации, они вместе с 12-летней подругой расчленили тело молодого человека, а потом попытались его зажарить (подробнее).