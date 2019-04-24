Ветерана войны с Алтая не пускают на Парад Победы в Москве

Ветерана Великой Отечественной Войны Марию Федоровну Каштанову из Алтайского края отказались пропускать на московскую Красную площадь 9 мая, где пройдет Парад Победы. Об этом рассказала внучка пожилой женщины Инесса Холоденина в своем профиле Facebook.

В 1942 году Марию Федоровну заключили в немецком концлагере в Кенигсберге. Вернулась домой она лишь в 1946 году.

- А еще - каждое 9 мая она в далеком селе в Алтайском крае ходила на мемориал. И гвоздики носила. Возлагала их к могиле неизвестного солдата. И тихо плакала. И вспоминала их, неизвестных русских солдат, что освободили ее 9 апреля 1945 года, - рассказывает девушка.

Женщина со своим мужем Николаем Степановичем проживала в селе Кулунда Кулундинского района. Муж умер несколько лет назад. В возрасте 93 лет внуки и дети забрали ее в Москву. Долгое время бабушка мечтала попасть на Парад в Москве. Инесса решила исполнить её желание и занялась вопросом прохода на Красную площадь.

Но как выяснилось, от Истринского района Московской области выделили всего три квоты на посещение Парада ветеранами, приглашения уже разослали, бабушке в присутствии на празднике, где она - герой, отказали.

- А чего это я так разошлась? А не могу молчать, когда держу в руках иссохшую ручку 93-летней бабушки своей, узницы фашистских лагерей, которой так и ответили: вас не пустят на Красную площадь 9 мая. Вам не положено. На вас квоты не выделено, - возмутилась девушка.

Инессу поразило и то, что Красная площадь не может вместить 700 живых ветеранов, оставшихся в Московской области. По всей стране их осталось всего 80 тыс. человек. По всей видимости, лишь малая часть – десятки – смогут прийти на самый масштабный «праздник со слезами на глазах».

Девушка обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и попросила уступить свое место на Красной площади ветерану из Истринского района. Кроме того, она просит организовать дополнительную трибуну на 700 мест для всех ветеранов области. Много это или мало – решат чиновники.

Пост, как и ожидалось, вызвал бурю эмоций пользователей. Теория пяти рукопожатий – в действии. 22 апреля с девушкой связался заместитель начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области Владимир Костин, спрашивал о самочувствии бабушки и пообещал решить вопрос. Кроме того, ветерана навестила заместитель главы Истринского района по социальным вопросам Елена Бузланова, которая сказала, что к концу недели женщине вручат приглашение на Парад Победы.

Однако позже внучке Марии Федоровны позвонили из администрации района и сказали, что ей необходимо предоставить медицинскую справку, подтверждающую возможность присутствия на Параде. Даже если справка будет готова в скором времени, не факт, что бабушка получит долгожданный билет.

Кстати, Инессе написал мужчина, который сообщил, что билет на праздник можно купить за 70 тыс. рублей. Надеемся, что ветеранам, оставшимся без квоты, покупать билет за такую сумму не придется.

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