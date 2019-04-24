"Цветение маральника" - 2019 на Алтае: программа фестиваля

1 мая на Алтае пройдет традиционный праздник «Цветение маральника». В программе - творческие, анимационные и спортивные площадки, мастер-классы, дегустации, выставки, ярмарка ремесленников и т. д. О том, чем заняться на празднике, - в нашей подборке.

Написать общую большую картину

С 12.00 до 15.00 на празднике будет работать открытая мастерская художников. На площадке установят мольберты с планшетами и набросками веток маральника. Все желающие смогут присоединиться и написать акриловыми красками фрагмент большой совместной картины. Помогут в этом студенты и преподаватели колледжа АлтГУ. Также на площадке пройдет мастер-класс по созданию цветов маральника в технике оригами.

Послушать музыку

С 12.00 до 17.00 - настоящие этнические индейцы в национальных костюмах на национальных инструментах будут петь и играть свою музыку.

С 12.00 до 17.00 - зрителей будет развлекать школа DJ из Барнаула. Это площадка, где можно будет погрузиться в отличную музыку и зарядиться неудержимой энергией битов. Выпускники школы DJ создадут настроение всем, кто окажется в зоне их слышимости.

Стать самым ловким и сильным

С 11.00 до 16.00 на празднике будет работать лабиринт - дистанция по спортивному ориентированию, открытая для всех. В нем могут участвовать семьи с детьми, команды и независимые спортсмены, люди разного возраста и разной физической подготовки. Организатор - Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». Состязания будут сопровождаться конкурсами, квестами и мастер-классами.

С 12.00 до17.00 гостей праздника приглашают на площадку казаков. Здесь пройдут показательные выступления традиционных казачьих боевых искусств, в первую очередь - рубка одиночных мишеней и фехтование клинками. И, конечно, праздничный настрой поддержат казачьи песни.

Купить сувениры

В течение всего дня на празднике будет работать ярмарка алтайских ремесленников. Свои работы представят более 30 мастеров и творческих студий.

Какие пройдут экскурсии

На пасеку «Медовый рай»

Если вы еще там не были - обязательно посетите это волшебное место! Пасека находится в горах, которые в это время покрываются фиолетовым ковром цветов маральника - зрелище впечатляющее! Хозяин пасеки - очень радушный человек, который подробно расскажет о своих пчелах (как он уверяет, здесь разводят только бодрые породы «Карпатка», которые отличаются миролюбивым характером), напоит чаем и, если повезет, уложит вас на целебный сон на ульях. Гостей ждут горные сорта меда, бальзамы, чай на травах, медовуха. Цена экскурсии - 200 рублей. Продолжительность экскурсии - 1 час.

Тавдинские пещеры

Пожалуй, это самая популярная экскурсия на Бирюзовой Катуни. Тавдинские пещеры оборудованы лестницами, перилами, смотровой площадкой и освещением. Покорить пещеру смогут и взрослые, и дети. Несмотря на то что в ней есть довольно узкие места, где придется пробираться на корточках, пещера доступна для прохождения даже новичкам. Стоимость экскурсии 200 руб. + 150 руб. (оплата за вход в пещеру). Продолжительность - 1,5 - 2 часа.

К местам цветения маральника

Экскурсии по традиции будут проходить близ памятника Рериху на территории «Бирюзовой Катуни». Стоимость - 200 рублей. Впрочем, вполне можно и самим добраться до мест, где цветет маральник, и не тратить на это деньги.

Топ-3 самых зрелищных событий фестиваля

Модная сцена

Это одна из самых ярких площадок. Пройдет она с 12.00 до 14.00. Молодые дизайнеры и модельеры Алтайского края представят свои яркие, оригинальные и смелые коллекции. В этом году в показе участвуют

5 коллективов: студия АлтГУ, Алтайского государственного аграрного университета, Алтайской академии гостеприимства, модельное агентство «Стиль» (Барнаул) и студия стиля и моды из Рубцовска.

- В числе коллекций - «Эскапада в стиле ретро»: эпоха 20-х годов, эпоха джаза, умопомрачительных вечеринок и великих открытий. Гости праздника увидят коллекцию моделей верхней одежды «Этно трип» - мотивы богатой народной культуры стран Азии и Африки. Коллекция «Городские джунгли» отражает темы многогранных урбанизированных конфликтов и самоотверженной свободы горожан, - рассказали в Алтайтурцентре.

Сельское подворье

Площадка, посвященная этнографическому, сельскому и экотуризму. Время проведения с 12.00 до 17.00. Гостей ждет стилизованная под сельский двор уютная территория, где пройдут народные забавы, песни, частушки, игры-потешки, конкурсы, мастер-классы. А еще здесь можно будет попробовать натуральные алтайские продукты - сыр, мед и т. д.

- Каждый район найдет чем удивить гостей праздника. Например, Алтайский покажет орловских рысаков - гордость отечественного коннозаводства. Романовский район, знаменитый своим фестивалем вареника «Всэ будэ смачно!», представит маленькую алтайскую Украину. Змеиногорский район презентует юбилейный фестиваль бардовской песни «Звенигора», - рассказывают в Алтайтурцентре. - Город Яровое будет представлен на празднике пляжно-развлекательным комплексом «Причал 22» - анимационная группа в костюмах проведет развлекательную программу для детей и взрослых.

Большую программу приготовил и Заринский район. На празднике состоится открытие выставки «Деревня мастеров, или в каждом домушке свои игрушки». Умельцы района проведут мастер-классы по изготовлению тряпичной куклы, вышивальным узорам, глиняным сувенирам. Гости праздника смогут сфотографироваться в стилизованной фотозоне «Быт крестьян Причумышья».

Палаточный городок студентов

Студенты-туристы АлтГУ разобьют на празднике свою интересную площадку, к которой смогут присоединиться все желающие. Гостей научат вязать туристские узлы, укладывать рюкзак, устанавливать палатку, разводить костер. А еще здесь можно будет попеть любимые песни под гитару.

Где обязательно нужно сделать селфи

- у корабля на озере, которое расположено на территории «Бирюзовой Катуни»

- у цветущего маральника

- у фотозоны с хаски и маламутами

- у стилизованной фотозоны «Быт крестьян Причумышья»

- у костра с гитарой

- с алтайскими индейцами в национальных костюмах.

Как добраться

Вариант первый - на собственном автомобиле до «Бирюзовой Катуни». Из Барнаула на дорогу уйдет 3 - 4 часа. Однако учитывайте, что из-за праздника в этот день на Чуйском тракте будут большие пробки. Поэтому лучше добираться объездными путями - повернуть в Бийске, проехать по малому Золотому кольцу через Бирюксинский перевал и выехать в село Алтайское. Если у вас нет собственного автомобиля, то можно воспользоваться услугами туркомпаний, которые будут организовывать доставку на праздник из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Камня-на-Оби, Павловска, Новосибирска, Омска, Томска. Стоимость - 1100 - 1400 рублей.

Где можно покушать

На празднике будет работать фуд-зона, на которой можно найти блюда сибирской кухни на основе натуральных алтайских продуктов, напитки из алтайских трав и т. д.

Что взять с собой

Во-первых, не забудьте страховку от клеща - мало ли… Во-вторых, обязательно возьмите туристский коврик, на котором вы сможете отдохнуть на траве или возле реки. В-третьих, неплохо иметь с собой термос с чаем.

Где: ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Когда: 1 мая, открытие в 12.00

Вход на праздник - свободный