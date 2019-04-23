Фото из секретного архива: Летающая тарелка зависла над Байконуром

В редакцию «КП» на Алтае» попал снимок неопознанного летающего объекта. Его владелец уверяет, это фотография из секретного архива военной базы. Она была сделана в 1955 году во время строительства Байконура. Тогда стройка была засекречена.

- Фотографии достались мне от моего отца, у него был допуск к секретным архивам. В то время о таких вещах, как НЛО, было не принято говорить и спрашивать, поэтому долгие годы фотография просто пылилась, а потом про нее и вовсе забыли. Нашлась она совсем недавно – всплыла в домашнем архиве. Негативов, конечно, нет, - рассказал Сергей (имя изменено по просьбе собеседника – прим.авт.).

Уфологии говорят, судить о значимости снимков можно только после проведения определенных экспертиз. Например, можно было бы провести анализ на предмет соответствия объекта в кадре с используемой аппаратурой. Но для этого, как минимум, необходимо иметь описание объекта со слов очевидца (угловые размеры) и каким именно фотооборудованием был сделан данный кадр. Сегодня получить эти данные невозможно.

- Тарелка выглядит типично для неопознанных летающих объектов. Но данных для анализа мало, - говорит барнаульский уфолог Михаил М.

Фото предоставлено читателем.

В небе над космодромом

Те, кто служил на Байконуре в разные годы, вспоминают о «странных» явлениях, свидетелями которых они стали. Один из них Владимир И., работавший оператором на пункте боевого управления.

- За время службы я видел много странных целей. Иногда объект успевал за одну разверстку локатора на экране пролететь с такой скоростью, что компьютер не успевал ее определить. Другие двигались не по прямой, а с резким поворотом или возвратом. Я прекрасно знал поведение в небе самолетов, разведшаров, их время пролета, скорость и высоту. А эти непонятные явления сразу же вызывали настороженность. В октябре 1971 года я своими глазами видел странный объект, который кругами летал в районе Гагаринского старта. Эта штука светилась, неожиданно пропадала, появлялась, была сделана будто из серебристого металла, могла «прыгнуть» с места мгновенно на 3-5 км. Из-за этой штуковины даже пуск ракеты отложили. Тогда произошли сбои аппаратуры на разных площадках, пропала связь, - пишет на форуме «Мы Служили Байконуру» Владимир.

Другой случай, по рассказам очевидцев, произошел в 1982 году. Тогда в небе был замечен длинный серебристый НЛО, который висел над Байконуром около 20 минут. Объект будто крутился вокруг своей оси, а потом исчез.

Обыденный космос

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, который служил на Байконуре в эти годы, говорит, что никогда не видел никаких странных явлений.

- Космос для нас был повседневностью, поэтому о нем никто тогда особенно не фантазировал. Работа требовала вдумчивости и ответственности. Дезертирство было, а летающих тарелок нет. Хотя байки, конечно, рассказывали всякие, например, про тех, кто решился сбежать и погиб в пути. До ближайшего населенного пункта было около 300 километров. Рассказывали, что дезертиров в степи заклевали птицы, задрали животные и так далее. Про НЛО ничего такого не было. Зато служивые любили приврать в письмах домой. Может, от скуки или чтобы порадовать близких, они рассказывали небылицы о своих несуществующих полетах в космос. Тогда вся корреспонденция проверялась, потому эти письма зачитывались на построении, - рассказал барнаулец.