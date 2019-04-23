2019-04-23T12:27:50+03:00
Происшествия

Алтайский край во власти стихии: горят поля, здания и люди

Хулиганство и банальная случайность провоцируют серьезные пожары
Дарья САВЕНКО
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Сухая и ветреная погода провоцирует пожары.Сухая и ветреная погода провоцирует пожары.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В этом году Алтайский край миновал разрушительный паводок, но не обошла стороной другая стихия - огонь. Сухая и ветреная погода провоцирует пожары, от которых страдают люди и животные. Не редко, причиной становится безалаберное отношение человека к огню.

Пожар на элеваторе

Крупный пожар произошел вечером 22 апреля на Шипуновском элеваторе. Пламя охватило одноэтажное кирпичное здание склада. Огромные клубы огня и черного дыма поднимались вверх, а округу заволокло непроглядной пеленой. На место происшествия приехали четыре автоцистерны и 12 пожарных.

Пожар на элеваторе в Шипуново (Barnaul22).Артур Петров

Очевидцы сообщили о том, что при пожаре были слышны хлопки, однако здание было заброшено, поэтому опасность была только в том, что пожар перекинется на сухую траву и соседние здания. На его тушение потребовалось около одного часа. Площадь пожара составила более 300 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Погибли четыре человека

К счастью, в этом пожаре никто не пострадал и не погиб, в отличие от пожара в селе Вавилон Алейского района. В результате неосторожного обращения с огнем загорелся частный деревянный дом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на тушение пожара привлекалось три единицы техники и девять человек личного состава. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 23:32, в 23:50 пожар локализован, а в 00:04 - ликвидирован. В доме были обнаружены тела четырех людей – 63-летнего мужчины и женщин 40, 31 и 25 лет. Сейчас проводится доследственная проверка - следователями проведен осмотр места происшествия, назначены ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская, а также опрашиваются очевидцы.

Последствия весеннего пала

Наибольшую опасность представляют пожары в полях. Огонь пожирает километры сухой травы, оставляя после себя сгоревшую землю и сотни погибших и пострадавших животных. На прошлых выходных огонь с полей пришел в поселок Новообинцево Шелаболихинского района. Там сгорели семь домов. Ветер настолько сильно подгонял огонь, что люди даже не успели отвязать собак. Неравнодушные жители нашего города организовали сбор вещей для погорельцев и на этих выходных передали их пострадавшим.

Не редко, причиной становится безалаберное отношение человека к огню. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не редко, причиной становится безалаберное отношение человека к огню.Фото: Олег УКЛАДОВ

Горят поля и сегодня. По дороге из Камня-на-Оби в Барнаул фотокорреспондент Олег Укладов сфотографировал огонь, пожирающий сухую траву на лугах. Клубы дыма понимаются ввысь и, кажется, что остановить это ничего не может.

Клубы дыма понимаются ввысь и, кажется, что остановить это ничего не может. Фото: Олег УКЛАДОВ

Клубы дыма понимаются ввысь и, кажется, что остановить это ничего не может.Фото: Олег УКЛАДОВ

Спасители не справляются – только за 22 апреля в Алтайском крае произошло 150 возгораний. На каждый выезд требуются люди и машины. Многокилометровый пал неконтролируемый, поэтому поля горят многие часы и даже дни. Причинами становятся хулиганство или случайность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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