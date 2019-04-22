Фантастическая сумма: Москвичи купили билеты в Горный Алтай за 604 тысячи рублей

Семья из Москвы потратила на билеты до Горно-Алтайска фантастическую сумму - свыше 600 тысяч (!) рублей. Это выяснили специалисты сервиса путешествий Туту.ру, проанализировав продажи авиабилетов на майские праздники.

Самым дорогим, по данным сервиса, окажется путешествие семейной пары из Москвы в Канкун (Мексика) и обратно - перелет туда и обратно им обойдется в 635 тысяч рублей.

На втором месте по дороговизне – бронь по маршруту Москва - Горно-Алтайск. За три билета было заплачено 604 тысячи рублей! К слову, это почти 24 средние зарплаты по Алтайскому краю (25,5 тысяч рублей) и почти 20 – по Республике Алтай (30,5 тысяч рублей). Ну, и еще для примера - это свыше 4 тысяч штук шаурмы (по 150 рублей), около 13,5 тысяч пакетов молока (по 45 рублей).

Замыкает тройку путешествие из Москвы в Самуи за 485 тысяч рублей. Билеты приобретены в обе стороны на четырех человек.

Все пассажиры, выложившие кругленькие суммы за билеты, полетят бизнес-классом.

Дабы убедиться, что лишних цифр не приписали, мы сами решили посмотреть, сколько же стоит перелет по маршруту Москва - Горно-Алтайск - Москва бизнес-классом на майские праздники. Как выяснилось, билет на 2-11 мая стоит 214 тысяч рублей. Этот рейс прямой, осуществляет его компания S7 на авиалайнерах Boeing 737-800 и Airbus A320. Находится в пути придется 4 часа 20 минут (Москва - Горно-Алтайск) и 4 часа 40 минут (Горно-Алтайск - Москва). По данным Aviasales.ru, билетов на этот рейс осталось всего три.

А вот если добираться в эти числа эконом-классом из Москвы в Барнаул и обратно, то стоимость билета будет всего около 16 тысяч рублей. Выполняет полеты S7 на Airbus A321.

Отметим, что чем ближе майские праздники, тем меньше остается авиабилетов, а стоимость оставшихся стремительно растет.