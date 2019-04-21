Как делают аборты и к чему это приводит

За год по официальной статистике в Алтайском крае аборты делают около 7 тысяч женщин. И это лишь те, кто обратился в государственные больницы. Если учесть женщин, которые прерывали беременность в частных клиниках, цифра вырастет почти в три раза – около 20 тысяч. По словам специалистов, в каждую частную клинику Барнаула ежедневно обращаются в среднем две женщины, чтобы сделать аборт.

Прервать нежелательную беременность можно на сроке до 12 недель. По закону, в любой клинике для принятия окончательного решения женщине предоставляется от двух суток до недели (в зависимости от срока). Но, как показывает практика, в 95% случаев женщины не меняют своего решения. Об их последствиях и методах корреспонденту «Комсомолки» рассказала акушер-гинеколог Ася Яковлева.

Медикаментозный аборт

На самых ранних стадиях, до 9 недель, делают медикаментозный аборт. Метод заключается в однократном приеме в присутствии врача стероидного препарата, который провоцирует гибель плода. Он считается самым безопасным, но риск осложнений у него все же есть.

- Осложнениями для такого прерывания беременности является задержка плодного яйца или его остатков, кровотечение. Оно обычно происходит, когда делается неполный аборт, - поясняет врач акушер-гинеколог Ася Яковлева.

Вакуум-аспирация

При осложнениях во время медикаментозного аборта врачи обращаются ко второму методу - вакуум-аспирации. Он тоже используется до 9 недель. Это когда через специальный катетер высасывается плацента и сам эмбрион.

Несмотря на маленький срок и, казалось бы, легкий способ избавления от нежелательного материнства, вы все же убиваете человека. В первый акушерский месяц (1-4 неделя) уже закладываются органы будущего ребенка, появляются складки туловища, формируется нервная трубка, мышечная система и позвоночник.

К концу второго месяца (5-8 неделя) лицо ребенка становится привычным для человека, растет голова и конечности. Продолжается интенсивное развитие органов и головного мозга. С шестой недели на УЗИ уже можно определить сердцебиение плода.

Хирургический аборт

Делается на более поздних сроках (10-12 недель), когда уже отчетливо видна голова, туловище, ноги, руки и ребенок уже может шевелиться. Полость матки выскабливается металлическими инструментами. Эта очень травмирующая манипуляция, и у такого способа прерывания беременности очень высок риск осложнений. Это травмы, кровотечения, инфицирования. Также все эти последствия могут потребовать дополнительного хирургического вмешательства, вплоть до операции и калечащих последствий – удаления органов.

Всегда есть риск

При любом методе аборта могут быть долгосрочные плачевные последствия. Нарушение менструального цикла, отсроченные кровотечения и бесплодие.

- В таких случаях мы всегда предупреждаем о возможных рисках, направляем на консультацию психолога и сами пытаемся всячески отговорить. К счастью, иногда удачно, и женщины меняют свое решение. Я им всегда говорю, что не одна здравомыслящая женщина, которая сохранила беременность, в любом возрасте и при наличии любых жизненных обстоятельств, не пожалела, что родила, - говорит Ася Яковлева.