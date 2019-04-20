2019-04-19T14:35:41+03:00
Общество

Лазарева суббота 20 апреля: традиции праздника

Барнаульский священник в Лазареву субботу 2019 года призывает исповедаться, причаститься и побороть грехи
Марина КОЧНЕВА
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Лазарева суббота 20 апреля 2019 годаЛазарева суббота 20 апреля 2019 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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20 апреля 2019 года - Лазарева суббота. Когда-то наши предки готовили в этот день брагу, постные гречневые блины, а вечером рыбку - на утро Вербного воскресенья. Тем, кто постится, в субботу разрешается полакомиться икрой.

Но не в угощениях был главный смысл этого дня. По библейскому преданию, в эту субботу Христос оживил умершего Лазаря. Тот вышел из пещеры, погребально переплетенный, и шокировал толпу своим воскрешением. Через несколько дней и ночей воскрешение повторится с самим Иисусом.

Поверить в это многим из нас сложно. Сказка, да и только… Но тот, кто сталкивался с силой молитвы, которая поднимала на ноги болящего, несмотря на печальные прогнозы, или бросала спасительный круг, выталкивающий из засасывающего болота, и с другими невероятными чудесами - все они не сомневаются в великом смысле Лазоревой субботы.

Даже отъявленные атеисты признавались, что в сложные моменты обращались к Всевышнему. Историй о божественном волшебстве много и в нашем смартфонном веке. Так, например, к священнику Анатолию Бочкару в храм в селе Санниково однажды пришли в отчаянье родители, чья дочь попала в серьезное ДТП и лежала в коме. И тот вдруг предложил им обвенчаться. "Как так?" - удивились они. Ребенок в больнице и венчаться… Но именно в момент венчания им позвони врачи ли и сообщили что девушка вышла из комы. Пути Господни неисповедимы.

- Теперь мы не пропускаем воскресные службы и не сомневаемся в Божьей помощи,- поделился с КП отец девушки.

- В Лазареву субботу важно «проснуться», - говорит батюшка Анатолий Бочкар.- Попытайтесь сподвигнуть себя на борьбу с грехом. Если душа уснула, начала умирать, у человека нет сил побороться со своими грехами : к примеру, курением, алкоголем, унынием, отчаянием. В этот день можно призвать Бога в помощь, чтобы он помог справиться и очнуться от греха.

По словам священника, чудеса повсеместно случаются по воле Божьей, но зачастую люди боятся в них верить, считая это просто случайным совпадением.

- Как в анекдоте, - усмехается Анатолий Бочкар. - Человек упал с большой высоты - выжил. Второй раз упал - выжил, третий - ничего в этом нет, говорит, тренировка. Так и в современном мире - тяжело увидеть в суете Божий промысел и заботу…

По версии священника, каждый из нас имеет шанс на божественную помощь .

- Важна вера, молитва, настрой, - уверяет батюшка. - На любую ситуацию, какой бы тяжкой она не была, важно посмотреть без отчаяния, и помощь обязательно найдется

В Храмах в эти дни идут особые службы. После литургии Иоанну Златоусту хорошо исповедаться и причаститься, напомнил священник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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