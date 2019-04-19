Почему резонансные законопроекты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ остаются «в ящике»?

18 апреля в Барнауле состоялись экспертные слушания «Перспективы объединения социально ориентированных политических сил с целью принятия пакета социальных законов». Алтайские справедливороссы пригласили к разговору представителей других политических партий, Крайизбиркома, депутатов АКЗС и БГД, представителей высшей школы и политтехнологов, чтобы обсудить, почему законопроекты «для людей» остаются только инициативами и каким образом это можно изменить.

Громкое «нет» – законам «для людей»

За последние два года Госдума отклонила несколько десятков социальных законопроектов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Среди самых резонансных – запрет на повышение пенсионного возраста, ограничение размера платы за капремонт, упрощение приватизации жилья для детей-сирот, защита пациентов от халатности врачей и многое другое.

– Наши законопроекты поддерживают другие оппозиционные партии России, но этого недостаточно, поскольку «Единая Россия» обладает конституционным большинством. Государственная дума не является исключением - аналогичную ситуацию мы наблюдаем в региональных парламентах, – рассказывает Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Анна Коваленко. – Социальные законопроекты, которые вносит фракция в АКЗС, также не находят отклика, несмотря на то, что Президент России Владимир Путин в своем последнем послании Федеральному собранию говорил о том, что федеральный и региональные бюджеты профицитны, и деньги должны работать на благо граждан, то есть направлены на реализацию социальных инициатив.

В слушаниях приняли участие представители партий, политтехнологи и другие эксперты.Фото: предоставлено пресс-службой

По словам Анны Сергеевны, бороться с этим можно только усилением присутствия партии «на местах».

– Нужно создать мощный противовес путем объединения и консолидации, увеличения представительства социалистов в стенах федерального парламента и региональных парламентах, – заявила спикер, отметив, что социальные законы должны приниматься для того, чтобы Россия становилась социальным государством, как это закреплено в седьмой статье Конституции.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов также считает, что причиной отклонения важных для общества проектов является незначительное представительство партии в органах власти. Это приводит к тому, что законопроекты остаются только инициативами.

– Наша партия многое делает в рамках социальной защиты граждан и социальных прав. Например, абсолютно правильный, на мой взгляд, законопроект о продлении срока выплат детских пособий с полутора лет до трех лет, который не нашел отклика в Госдуме. В декрете женщина может находиться три года, но пособия в размере 40 процентов от зарплаты получать только до полутора лет. Раньше это можно было объяснить отсутствием средств в федеральном бюджете, но сейчас, когда его профицит составляет 2 триллиона рублей, почему не обратить внимание на эту проблему и не помочь? Власти используют принцип: люди – это новая нефть, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот, – считает Александр Владимирович.

Необходимость союза

По словам Молотова, законодательная власть и парламент не могут предложить эффективные решения тех или иных общественных проблем, но при этом, не дают дорогу инициативам других партий. Это привело к снижению доверия населения ко всем институтам и органам власти. Солидарен с Молотовым и депутат АКЗС Владислав Вакаев, который обозначил «больные точки» россиян.

– Мы видим рост бедности и безработицы, чудовищное расслоение, рост налоговой нагрузки. Цифры говорят сами за себя: каждый третий житель России уже практически готов участвовать в акциях протеста и 60 процентов населения считает, что трудные времена еще впереди. Люди разочарованы, раздражены, испуганы и смотрят в будущее с пессимизмом, – пояснил спикер.

По мнению Вакаева, сегодня у людей сформировался запрос на совершенно новое общество и изменение курса страны.

– Правая политика последних лет дискредитировала себя, поэтому в обществе сформировался запрос на левый поворот, целями которого являются социальное равноправие и улучшение жизни всех групп населения, – подчеркивает спикер.

Он также отметил, что для наращивания левого движения, партии должны укореняться за счет своей работы на местах. Помочь в этом сможет объединение людей, смотрящих в одном направлении. Таким человеком является глава регионального отделения партии «Родина» Сергей Убраев.

Сергей Убраев выразил уверенность, что партиям необходимо объединяться.Фото: предоставлено пресс-службой

– Две моих попытки на уровне Алтайского края войти в АКЗС и в Барнаульскую городскую думу по партийным спискам закончились ничем, поэтому я не верю, что сегодняшнее законодательство позволит какой-либо силе собрать и закрепить те подписи, которые дадут возможность избираться, – говорит Сергей Убраев. – Мне нравится, какой курс держит СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и КПРФ. Я считаю, что необходимо повторно попытаться сблизиться (партии были одной фракцией шесть лет – прим. ред) и продолжать левое движение вместе.

С ним также солидарен руководитель фракции КПРФ в АКЗС Максим Талдыкин. Он предложил свою помощь в поддержке общественных законопроектов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и выразил уверенность в том, что только общими усилиями можно добиться социального равенства и справедливости.