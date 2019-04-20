2,5 тысячи мешков мусора: в парке «Изумрудный» провели субботник

В барнаульском парке «Изумрудный» днем 20 апреля прошел общегородской субботник. После громких волнений жителей о судьбе исторического места, власти края поддержали идею общественников и помогли привести парк в порядок.

Так вместе с барнаульцами очищать «Изумрудный» от мусора приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. А вместе с ним и председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Сергей Дугин, депутаты Барнаульской городской Думы, Общероссийский Народный фронт, стройотрядовцы, народные дружинники и представители бизнеса. Всего на субботнике в этот день собралось около 2,5 тысяч неравнодушных людей, сообщили на официальном сайте Алтайского края.

Виктор Томенко и Сергей ДугинФото: Олег УКЛАДОВ

- Я знаю, что есть предложение этот объект, находящийся в краевой собственности, передать в собственность города. На самом деле, не важно, в чью собственность его передадут, важно, чтобы появились реальные планы его дальнейшей эксплуатации на пользу барнаульцам и гостям города, - высказался Виктор Томенко.

Также глава региона сказал, что Барнаулу нужны комфортные скверы и парки. Поэтому сохранять необходимо все парки нашего города.

В субботнике приняли участие даже самые юные жители Барнаула. Они помогали своим родным делать доброе дело. Совместными усилиями на масштабном субботнике удалось убрать около четырех гектаров парка. Из «Изумрудного» вывезли около 2,5 тысяч 60 литровых мешков мусора.

Приняли участие даже самые юные жители БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

- Вместе с сыночком мы сегодня участвовали в субботнике. Отлично провели время, а главное с пользой для города и его жителей. Это была замечательная задумка! Нужно больше людей привлекать к такой помощи, тогда и край наш будет процветать, - сказала одна из жительниц Барнаула Светлана.

Помимо уборки для участников провели квест по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». А также организовали экскурсию по парку и мастер-классы. В конце мероприятия барнаульцы установили домик для белки.

Субботник в "Изумрудном"Фото: Олег УКЛАДОВ

На уборку вышли первые лица регионаФото: Олег УКЛАДОВ

Субботник в паркеФото: Олег УКЛАДОВ

Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ

Уборка в "Изумрудном"Фото: Олег УКЛАДОВ

Субботник в "Изумрудном"Фото: Олег УКЛАДОВ

Собрали 2,5 тысячи мешков мусораФото: Олег УКЛАДОВ

Общегородской субботникФото: Олег УКЛАДОВ

На субботник пришли семьямиФото: Олег УКЛАДОВ

Вывезли около 2,5 тысяч 60 литровых мешков мусораФото: Олег УКЛАДОВ