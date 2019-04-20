2019-04-20T15:01:48+03:00
Общество

2,5 тысячи мешков мусора: в парке «Изумрудный» провели субботник

На уборку вышли первые лица региона – губернатор, глава города и депутаты
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
В этот день собралось около 2,5 тысяч неравнодушных людейВ этот день собралось около 2,5 тысяч неравнодушных людейФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В барнаульском парке «Изумрудный» днем 20 апреля прошел общегородской субботник. После громких волнений жителей о судьбе исторического места, власти края поддержали идею общественников и помогли привести парк в порядок.

Так вместе с барнаульцами очищать «Изумрудный» от мусора приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. А вместе с ним и председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Сергей Дугин, депутаты Барнаульской городской Думы, Общероссийский Народный фронт, стройотрядовцы, народные дружинники и представители бизнеса. Всего на субботнике в этот день собралось около 2,5 тысяч неравнодушных людей, сообщили на официальном сайте Алтайского края.

Виктор Томенко и Сергей Дугин Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко и Сергей ДугинФото: Олег УКЛАДОВ

- Я знаю, что есть предложение этот объект, находящийся в краевой собственности, передать в собственность города. На самом деле, не важно, в чью собственность его передадут, важно, чтобы появились реальные планы его дальнейшей эксплуатации на пользу барнаульцам и гостям города, - высказался Виктор Томенко.

Также глава региона сказал, что Барнаулу нужны комфортные скверы и парки. Поэтому сохранять необходимо все парки нашего города.

В субботнике приняли участие даже самые юные жители Барнаула. Они помогали своим родным делать доброе дело. Совместными усилиями на масштабном субботнике удалось убрать около четырех гектаров парка. Из «Изумрудного» вывезли около 2,5 тысяч 60 литровых мешков мусора.

Приняли участие даже самые юные жители Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Приняли участие даже самые юные жители БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

- Вместе с сыночком мы сегодня участвовали в субботнике. Отлично провели время, а главное с пользой для города и его жителей. Это была замечательная задумка! Нужно больше людей привлекать к такой помощи, тогда и край наш будет процветать, - сказала одна из жительниц Барнаула Светлана.

Помимо уборки для участников провели квест по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». А также организовали экскурсию по парку и мастер-классы. В конце мероприятия барнаульцы установили домик для белки.

Субботник Фото: Олег УКЛАДОВ

СубботникФото: Олег УКЛАДОВ

Субботник в "Изумрудном" Фото: Олег УКЛАДОВ

Субботник в "Изумрудном"Фото: Олег УКЛАДОВ

На уборку вышли первые лица региона Фото: Олег УКЛАДОВ

На уборку вышли первые лица регионаФото: Олег УКЛАДОВ

Субботник Фото: Олег УКЛАДОВ

СубботникФото: Олег УКЛАДОВ

"Изумрудный" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Изумрудный"Фото: Олег УКЛАДОВ

Субботник в парке Фото: Олег УКЛАДОВ

Субботник в паркеФото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ

Уборка в "Изумрудном" Фото: Олег УКЛАДОВ

Уборка в "Изумрудном"Фото: Олег УКЛАДОВ

Субботник Фото: Олег УКЛАДОВ

СубботникФото: Олег УКЛАДОВ

Субботник в "Изумрудном" Фото: Олег УКЛАДОВ

Субботник в "Изумрудном"Фото: Олег УКЛАДОВ

Собрали 2,5 тысячи мешков мусора Фото: Олег УКЛАДОВ

Собрали 2,5 тысячи мешков мусораФото: Олег УКЛАДОВ

Общегородской субботник Фото: Олег УКЛАДОВ

Общегородской субботникФото: Олег УКЛАДОВ

На субботник пришли семьями Фото: Олег УКЛАДОВ

На субботник пришли семьямиФото: Олег УКЛАДОВ

Субботник Фото: Олег УКЛАДОВ

СубботникФото: Олег УКЛАДОВ

Вывезли около 2,5 тысяч 60 литровых мешков мусора Фото: Олег УКЛАДОВ

Вывезли около 2,5 тысяч 60 литровых мешков мусораФото: Олег УКЛАДОВ

Мастер-классы на субботнике Фото: Олег УКЛАДОВ

Мастер-классы на субботникеФото: Олег УКЛАДОВ

"Изумрудный" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Изумрудный"Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Tele2 получила награду POPAI Russia awards за цифровое проморешение в рознице
Москва – Tele2, любимый мобильный оператор в России, победил в престижном конкурсе POPAI Russia awards 2019 в области ретейла. Компания обошла конкурентов в номинации «Лучшее POS-решение с использованием digital signage»
Новости 24
Бетономешалка столкнулась с автокраном в Барнауле
В Барнауле на 9 мая пройдет выставка ретро-автомобилей
Вместе с барнаульцами на субботник в «Изумрудный» вышла и «Единая Россия»
На трассе Барнаул-Бийск ночью загорелся автомобиль
В Барнауле прошла первая репетиция парада Победы
Городской Информационный Сервис 2ГИС запустил ежегодный конкурс «Отзывов»
В гаражах Барнаула умер пожилой мужчина
Барнаулец сломал соседу ребра ломом из-за забора
Следователи возбудили дело из-за невыплаты зарплат в алтайском «Сибпромстрое»
Температура воздуха в Алтайском крае на выходных поднимется до +12 градусов
Алтайским предпенсионерам компенсируют расходы на некоторые услуги ЖКХ
В Бийске за 300 млн рублей положат 18 км нового асфальта
Владимир Жириновский встал на защиту Панкратова-Черного после конфликта на Алтае
В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП с перевернувшейся на крышу машиной
Губернатор Томенко пообещал снова разобраться с проблемами Камня-на-Оби
Подсчитан коэффициент полезности алтайских депутатов Госдумы
Около 40 тысяч барнаульцев приняли участие в субботнике
Инновационный светофор установили на месте резонансного ДТП в Барнауле
Барнаульский полигон принимает мусор из дворов бесплатно
Шоколадные конфеты с ликером пытались передать заключенному в Барнауле
Студенты АлтГТУ вышли в финал международного чемпионата CASE-IN
Машина перевернулась на крышу в результате ДТП в Барнауле
Погода в Барнауле на 20 апреля 2019 года: тепло и дождь
Во время празднования Рождества рубцовчанин убил соседку
ГМИЛИКА и «Алтайлес» запустили передвижную выставку детских рисунков