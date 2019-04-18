2019-04-19T08:09:35+03:00
Общество

Чтобы проснуться, нужно "убить" себя: как девушка из Барнаула стала спать наяву

Из-за смертельной болезни мамы с ней стали происходить странные вещи
Юлия ЕВГРАФОВА
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То, что случилось с Машей, в народе называют «сонный паралич»То, что случилось с Машей, в народе называют «сонный паралич»Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Жительница Барнаула Маша (имя изменено - прим. авт.) жила обычной беззаботной жизнью подростка, пока в ее дом не постучалась беда. В 16 лет она узнала, что ее мама больна раком. Еще через год самого близкого человека Маши не стало. Из-за сильного нервного потрясения у девочки появился странный недуг.

То, что случилось с Машей, в народе называют «сонный паралич». Это когда мозг просыпается, а мышцы нет, и происходит что-то вроде сна наяву. В этом состоянии человек не может шевелиться и даже видит галлюцинации.

- Это очень страшно, ты не можешь пошевелиться, но видишь галлюцинации. Пытаешься кричать и понимаешь, что тебя никто не слышит. А как-то в этом состоянии я даже видела свою умершую маму. Она пыталась меня задушить, и я все это реально чувствовала и не могла освободиться от ее рук, - рассказывает девушка.

Сейчас Маше 19 лет, и за эти годы, как с ней стали происходить странные вещи, она обошла много врачей. В полном отчаянии девушка обращалась за помощью даже в психбольницу. Но врачи разводили руками и в один голос говорили, что Маша здорова и это просто кошмары.

Врач-сомнолог рассказала «Комсомолке», что такое заболевание все же существует.

- Это один из вариантов парасомний. То есть это нарушение около сна. Человеку кажется, что он проснулся, но он не может пошевелиться и в этот момент могут быть какие-то галлюцинации. Потом пробуждение сопровождается сердцебиением и ощущением страха. Есть различная диагностика, но истинных препаратов от этого заболевания не существует. Считается, что нужно наладить режим сна, стараться много гулять и не заниматься рабочими моментами за 2-3 часа до сна. Это болезнь случается у людей, генетически предрасположенных к этому, - объясняет Наталья Федюнина, невролог-сомнолог.

В свое время найти ответы на происходящий по ночам ужас девушка смогла на форуме, где люди делились похожими проблемами. Оказалось, что «сонный паралич» у всех начинается одинаково. Снится, что ты ходишь по облакам, а под ногами у тебя стекло или ветки. А потом просыпаешься в своей кровати и понимаешь, что не можешь пошевелиться.

Спустя время жительница Барнаула научилась хоть как-то с этим бороться. Когда эти состояния учащаются, девушка пьет перед сном успокоительные. Это помогает, но не сильно.

- В таком состоянии эффективнее научиться себя будить, - говорит девушка. И тут есть несколько своеобразных способов.

Самый безобидный - успокаивать себя, что все это неправда и не впадать в панику. Еще один способ – это пытаться как можно сильнее потрясти левой ногой. Почему-то в «сонном параличе» эта часть тела немного двигается почти у всех страдающих этой болезнью. Последний метод напоминает сюжет из фильма ужасов. В этом состоянии полусна нужно попытаться себя «убить». То есть Маша как бы моделирует свое самоубийство. Она будто бьется головой об стену или режет себе вены. Это помогает девушке проснуться и хоть на какое-то время забыть о происходящем ужасе.

С 15 лет Маша пишет книгу Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

С 15 лет Маша пишет книгуФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Маше пришлось пережить многое. Когда она была совсем маленькой, умер ее отец, потом сошел с ума дядя, и она потеряла мать. Несмотря на трагические события, девушка смогла не потерять самообладания. В обычной жизни Маша не отличается от других людей. Она очень позитивная, рассудительная и активно занимается творчеством. С 12 лет ходит на танцы, с 15 пишет книгу. На листах бумаги она оставляет все свои переживания и беды, чтобы в жизни быть сильной и стойко переносить все происходящее.

Еще в школе девушка занималась активным туризмом, поэтому сейчас Маша учится в колледже по этой специальности. Но жительница Барнаула мечтает о другом.

- Через год я закончу колледж и хочу поступить в институт на журналистику, мне эта профессия очень нравится. Еще мне бы очень хотелось дописать свою повесть и издать ее. На это нужно время и деньги, вот сейчас разберусь с учебой, накоплю и займусь этим вопросом, - говорит Маша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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