Инженер-электрик, психолог, врач: кем были бы алтайские чиновники, если бы работали по специальности

«Комсомолка» узнала, на кого в свое время учились первые лица правительства Алтайского края, кому пригодилось это образование в дальнейшей жизни, а чья карьера пошла, так сказать, не по основному профилю, но, тем не менее, сложилась весьма удачно.

Справедливости ради стоит отметить, что у большей части министров и начальников из правительства Алтайского края первое высшее образование соответствует их профилю работы. Например, министр социальной защиты Наталья Оськина в свое время окончила АлтГУ по специальности «социальная работа» и уже более 20 лет работает в системе социальной защиты. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов также логично своей должности имеет высшее медицинское образование (в отличии от его предшественницы Ирины Долговой, которая имела диплом АлтГУ по специальности «Экономика труда»). Министр сельского хозяйства тоже работает по профилю – в свое время Александр Чеботаев заканчивал агрономический факультет Алтайского сельскохозяйственного института.

Можно перечислять и дальше. Но это все классика жанра. Мы решили сделать подборку, в которую вошли нестандартные случаи – когда первые лица края учились на одну профессию, но работают совершенно в другой сфере. Конечно, в таких ситуациях чиновникам приходилось получать второе или даже третье образование, чтобы оно соответствовало профилю. Но все же, интересно, кем бы они были, если бы работали по своей специальности, которую выбирали, еще будучи юными абитуриентами. И работали ли вообще когда-то в профессии, на которую учились.

Губернатор: инженер-экономист

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии». Его профессия - инженер-экономист. С этой должности он когда-то и начинал, будучи экономистом на металлургическом заводе. Однако довольно быстро его карьера пошла вверх и вскоре он оказался в большой политике. Но в любом случае экономика и управление – его профиль.

Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ

Зампредседателя правительства: преподаватель истории

Заместитель председателя правительства, руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь в 1994 году окончил исторический факультет Алтайского госуниверситета по специальности «преподаватель истории и обществоведения». Однако по своей прямой специальности никогда не работал. После окончания вуза служил на офицерских должностях в УФСБ России по Алтайскому краю, а с 2006 года перешел на госслужбу в администрацию края. В связи с этим получил еще одно образование на факультет государственного и муниципального управления.

Министр образования: социолог

В 1997 году министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко окончил социологический факультет Алтайского государственного университета, а в 2002 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата социологических наук. Начинал свою карьеру с работы учителя в гимназии и педагога-организатора в колледже социологических наук АлтГУ. В послужном списке Костенко также должности психолога, замначальника управления Алтайского края по социальной защите населения, ректора института повышения квалификации работников образования.

Максим КостенкоФото: Олег УКЛАДОВ

Министр спорта: врач

В 1999 году министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Является кандидатом медицинских наук. В свое время его работа была связана с управлением в здравоохранении.

Алексей ПерфильевФото: Олег УКЛАДОВ

В 2013 году Перфильев получил второе высшее образование в алтайском филиале РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». А в настоящее время является магистрантом Института физической культуры и спорта, что весьма оправдывает его должность Министра спорта. Впрочем, и жизнь Алексея очень плотно связана со спортом. Перфильев является мастером спорта России по настольному теннису, имеет множество наград. Карьеру в большом спорте он завершил в 1999 году.

Министр культуры: юрист и психолог

Культурой на Алтае заведует Елена Безрукова - человек, у которого два высших образования – юридическое (Алтайский государственный университет) и психологическое (Томский государственный университет).

По юридическому профилю Елена в принципе и начала свою карьеру – сначала работала юрисконсультом в Алтайском краевом центре народного творчества и досуга, потом в Алтайской краевой коллегии адвокатов. А в 2006 году устроилась юрисконсультом в управлении Алтайского края по культуре. Так в ее жизнь прочно вошла культура, министром которой Безрукова и является про сей день. Впрочем, наверняка никто не будет возражать, что это всецело ее стихия - Елена Безрукова очень творческий человек, является членом Союза писателей России, автором нескольких поэтических книг.

Начальник управления по туризму: инженер-электрик

Ответственный за туризм в Алтайском крае Евгений Дешевых начал свою трудовую деятельность в 1989 году учеником слесаря механо-сборочных работ на Алтайском приборостроительном заводе. А после окончания политехнического (АлтГТУ), где получил профессию инженера-электрика, стал работать экономистом в коммерческих организациях Барнаула. Попутно закончил Алтайский госуниверситет по направлению «государственное и муниципальное управление». И вскоре перешел на госслужбу. Поэтому поработать инженером-электриком у Дешевых не сложилось.