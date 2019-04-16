40 рублей на 100 км: в Барнауле появился первый японский электрокар

Барнаулец Андрей Аксенов не нарадуется – экономия да и только! На 100 км его электрокар Mitsubishi i-MiEV «съедает» всего 40 рублей!

Купил через аукцион в Токио

Автомобиль барнаулец купил через японский автоаукцион. Электрокар 2009 года выпуска обошелся 480 тысяч рублей. Причем сама машина стоила 170 тыс рублей, все остальное – расходы на таможенную пошлину, НДС, утилизационный сбор, плата за услуги японскому агенту, доставка и т.д.

Пробег машины составил всего 37 тысяч километров! Это связано с тем, что с 2009 до 2010 года концерн Mitsubishi продавал электрокары только в муниципальные предприятия. Там тщательно следят за своим автопарком и меньше ездят, поэтому выбор пал именно на такой «экспонат».

Момент прибытия электрокара на Алтай

По японскому законодательству, в аукционах могут принимать участие только жители Японии. Поэтому, чтобы выкупить машину, Аксенов связывался с компанией-посредником, которая заранее зарегистрировала его на сайте аукциона и передала доступ к аккаунту. Будущий владелец сам выбрал лот, а посредник помог купить и растаможить технику. После сделки купли-продажи машину «припарковали» на автовозе и отправили в Россию.

Плюсы электрокара

Средний автомобилист тратит на 200-240 километров тысячу рублей на топливо. Электрокар за тоже расстояние «проедает» всего 80-100 рублей. Всего за месяц Аксенов сэкономил на топливе 4 тысячи рублей!

Еще один плюс - не нужно менять моторное масло, нет расходов на ремонт двигателя. Мощность электрокара- 67 лошадиных сил, а это значит, что страховка и транспортный налог будут смешными!

Минусы

Основной проблемой Mitsubishi i-MiEV является, конечно же, батарея. Если штатная выйдет из строя, то покупка новой может обойтись в копеечку – практически в цену автомобиля. Батарею можно заказать через Китай, так будет дешевле - около 450 тысяч рублей.

Немаловажна и дальность хода батареи. В зимний период ее хватает максимум на 60 километров, много «ест» печка. Летом батареи будет хватать примерно на 100 км.

- Я купил электрокар, как вторую машину, только для поездок по городу, в магазин или по делам, на дальние расстояния i-MiEV я не собираюсь использовать. Больше месяца я езжу на ней каждый день, и пока мне всегда хватало заряда, хоть я и живу за городом, - рассказывает владелец электрокара Андрей Аксенов.

Еще один минус – нестандартная резина, она не продается в обычных магазинах. У Mitsubishi i-MiEV колеса стандартного 15-го диаметра, но очень узкие, ширина передних – 145 миллиметров.

Электрозаправки

В Алтайском крае пока что работает лишь одна «быстрая» зарядная станция, она расположена сразу перед поворотом на Санниково. Для интереса Аксенов пробовал там заправляться. За 40 минут она восполняет батарею на 80 процентов. Дома Александр заряжается от обычной сети за 2,5 часа до 75% от мощности батареи. Остальные 25% отнимают еще 2 часа.

В 2019 году на Алтае планируется построить еще одну электрозаправку на Павловском тракте в сторону аэропорта, а также по направлению к Белокурихе.

Пока наш край не готов к таким технологиям, но с каждым годом электрокары все чаще появляются на дорогах России. В больших городах зарядочные станции располагаются на парковках, а люди приучаются к спокойной езде и не боятся остаться без заряда на дороге по пути домой. Появляются клубы любителей электрокаров, где люди делятся хитростями и помогают друг другу, если кто-то «встрянет» в дороге.

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