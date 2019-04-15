2019-04-15T16:01:22+03:00
Общество

Дожди, мокрый снег и заморозки накрыли Алтайский край в середине апреля

Тепло вернется к нам только через несколько недель
Дарья САВЕНКО
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Снег в Барнауле выпал совершенно неожиданно.Снег в Барнауле выпал совершенно неожиданно.Фото: Дарья САВЕНКО
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Похоже, что Барнаул «пропустил» лето и к нам в город пожаловала сырая и холодная осень. По крайней мере, так кажется, если посмотреть в окно.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В ночь на 16 апреля температура воздуха в краевой столице опустится до -4…-6 градусов. Снег прекратит идти только ближе к утру, а за ночь его подморозит, поэтому завтра горожан также, как и сегодня, ожидают пробки на дорогах. Что касаемо температуры днем, то столбик термометра поднимется до +5…+7 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В Алтайском крае температура ночью 16 апреля опустится до -3…-9 градусов. В большинстве районов мокрый снег и дождь. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Днем осадки продолжат идти в восточных районах, а воздух по краю прогреется до +4…+9 градусов.

Если говорить о последующих днях, то характер погоды будет примерно такой же.

В Барнауле ночью 17 апреля прогнозируют -4…-6 градусов, днем – до +8…+10. Осадков не предвидится, ветер южный 7-12 метров в секунду. В Алтайском крае ночью обещают -2…-7 градусов, днем – до +8…+13, местами в южных районах до +18 градусов. Ночью – без осадков, а вот днем в северо-западных районах дождь. Ветер южный 7-12, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

18 апреля в ночные часы столбик термометра в Барнауле опустится до -4…-6 градусов, а днем поднимется всего до 0…+2 градусов. Дождя не будет, ветер западный 10-15, порывы до 20 метров в секунду. По Алтайскому краю ночью столбик термометра опустится до -3…-8 градусов, а днем поднимется до -3…+2, местами в южных районах до +7 градусов. В большинстве районов ночью и днем дождь и мокрый снег.

Судя по погодным сервисам, тепло вновь придет в Алтайский край только в конце апреля-начале мая, когда воздух начнет прогреваться до +13...+18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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