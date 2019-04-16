«Лаборатория Касперского» заключила договор с юным шахматным гением из Барнаула

Барнаульская школьница Виктория Лоскутова в свои 15 лет уже стала шахматным гением. Девочка является абсолютной чемпионкой Сибири 2018 года, серебряным призером чемпионата Сибири среди женщин 2019 года, обладательницей Кубка России среди девушек до 15 лет и действующим мастером ФИДЕ по шахматам.

Талантливую девочку решила поддержать «Лаборатория Касперского», которая заключила договор с федерацией шахмат Алтайского края. В течение года компания будет оплачивать поездки Вики на крупные турниры, консультации лучших тренеров и выплачивать ежемесячную стипендию школьнице на дополнительные занятия.

- «Лаборатория Касперского» в принципе оказывает финансовую поддержку шахматистам. Мы обратились к Искандеру Балубаеву, гендиректору компании «Центр лицензионного программного обеспечения», с предложением взять кого-то из талантливых воспитанников нашего региона на такую поддержку. Виктория Лоскутова с ее достижениями входит в список лучших игроков. В этой девочке удачно сочетаются талант и работоспособность, - говорит Артем Поломошнов, президент федерации шахмат Алтайского края.

Первым учителем Вики стала ее мама Юлия. С самых ранних лет она обучала девочку шахматным азам. А уже в первом классе отдала в пришкольный шахматный кружок. Сейчас Вика занимается в краевом шахматном клубе. Сначала ее тренировал Александр Долгов, теперь Владимир Суторихин.

Фото:Федерация шахмат Алтайского края

- Мне помогает мама, она как мой менеджер. Раньше она сама играла в шахматы, а потом отвела меня, и я их тоже полюбила. Хочу посвятить этому свою жизнь, - рассказывает Виктория Лоскутова.

Сейчас девочка учится в 8 классе, говорит, шахматы помогают ей мыслить логически. Вика любит занятия по русскому и литературе. Помимо школьных занятий каждый день она по два часа занимается с тренером и еще столько же самостоятельно. В свободное время ходит в бассейн, любит играть в волейбол, рисовать и читать.

Уже на этой неделе Вика улетит в Сочи на чемпионат России среди девушек до 17 лет, а сразу после возглавит женскую сборную Алтайского края на чемпионате России среди команд.

Школьница мечтает выступить на чемпионатах мира и Европы. Скромничает, что еще не достигла звания профессиональной шахматистки.

- Самые высокие титулы – мужской гроссмейстер, женщины тоже могут его выполнять. А потом уже женский гроссмейстер. Мужчины играют сильнее, там по рейтингу большая разница в 200 пунктов. Я бы, конечно, хотела получить эти титулы, - делится юная шахматистка.