Во сколько музыкантам обходится собственная музыка

Плох тот музыкант, кто не мечтает записать свой альбом. Или хотя бы песню. «Комсомолка» решила узнать у барнаульских исполнителей, во сколько обходится создание и продвижение собственной песни. Здесь есть несколько вариантов, разберемся по порядку.

Если записывать дома

Первый музыкант, с которым удалось пообщаться, выпускает треки под никнеймом GOREGORE (ранее Файнкорд). Парень работает в жанре R&B. Начал писать музыку в 16 лет, первый трек записал на «древнем» компьютере с помощью USB-микрофона.

- Если записывать дома, то тут два варианта: дешевый (некачественный) и нормальный. Первый - это когда ты покупаешь USB- микрофон за полторы тысячи рублей и делаешь все на древнем компьютере. Да, это будет очень «больно», медленно и сложно сводимо, но зато недорого. Все мои песни, которые есть на сегодня в паблике, так и были сделаны, - рассказал GOREGORE.

Для второго варианта необходимы компьютер с мощным процессором (от 45 тыс. рублей), звуковая карта (от 10 тыс. рублей), микрофон (от 10 тыс. рублей) и аксессуары (около 10 тыс. рублей). Минимальная стоимость домашней студии – около 75 тыс. рублей. Продвижение трека на музыкальных площадках и реклама в сумму не входят.

Если записывать в студии

Записать песню можно и под покровительством профессиональной звукозаписывающей студии. Так делает другой музыкант - Александр Богомолов. Написание аранжировки, запись одной песни и сведение обходится ему в 5 тыс. рублей. В принципе, чтобы начать писать песни, автору необходимо представить свою идею, а воплощение задумки в жизнь – дело мастера.

Как продвинуть самому

GOREGORE в начале беседы рассказал, что его первая песня набрала всего 200 лайков (выставлял ее в своей группе ВК). Согласитесь, для популярности необходимо гораздо больше. Так что же делать музыканту, чтобы его песни дошли до большой аудитории?

Продвинуть трек можно и самостоятельно. Например, в распространении треков Александру Богомолову помогают друзья, делающие репосты в социальных сетях. К тому же есть достаточно много групп, готовых опубликовать творчество на безвозмездной основе.

Второй вариант самостоятельного продвижения – сотрудничество с музыкальными сервисами. На данный момент, в Интернете существует масса площадок, на которые можно загружать треки. Условия взаимодействия с такими платформами – абсолютно разные.

- Есть бесплатные сервисы, но сотрудничать с ними – хуже себе. Раньше я загружал песни на подобный сервис: сначала говорили, что бесплатно, но в условиях написано об удержании процентов с продаж. То есть, я загружаю трек бесплатно, другие люди покупают его. В итоге, я получаю не 100% прибыли, а лишь какую-то часть. К тому же, они очень долго отвечают на письма, как-то месяц отвечали. Стали придираться, мол, им нужно, чтобы названия были на обложке. Также просят массу доказательств, что музыка написана именно тобой, и даже после этого находят отговорки не заливать на сервис. Так что лучше найти хорошего дистрибьютора или лейбл, - отметил GOREGORE.

Сотрудничество с дистрибьютором

Что такое дистрибуция музыкального контента? По словам менеджера одного из музыкальных издательств, занимающегося продвижением на мировых площадках, это «доставка аудиокомпозиций на музыкальные платформы и в музыкальные магазины». Артист заключает с легальными музыкальными издательствами договор, согласно которому исполнитель передает лицензию на право использования треков. За это он получает роялти – процент с продаж, который обговаривается в индивидуальном порядке. Издательство (лейбл) договаривается с площадками напрямую.

Сколько можно заработать

- Зарабатывать на своих песнях – это реально, но сколько – зависит от трека. В принципе, сейчас не надо кидать свою композицию в музыкальные лейблы. Достаточно разместить трек в социальных сетях. Если он хорошо заходит – то исполнителя найдут, - пояснил нам дистрибьютор, пожелавший остаться анонимным.

Получается, что в записи песен все средства хороши. Успех, конечно, зависит от качества. Однако не стоит забывать, что песня, в первую очередь, должна нравиться самому исполнителю, тогда и спрос на творчество найдется.