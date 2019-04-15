«Дважды в одну реку»: уроженка Бийска прошла в проект «Песни» на ТНТ

Полина Холод никогда не занималась вокалом профессионально, но это не помешало девушке пройти в популярный телепроект. Так что все в этой жизни реально! Даже, казалось бы, самое невообразимое.

Полина выросла в Бийске. Там в школьные годы она занималась в вокальном кружке, а в старших классах начала петь сольно и писать песни. В 2012 году в Барнауле поступила в институт культуры на организатора мероприятий. Полина рассказывает, что это были веселые и сумасшедшие годы ее жизни. Здесь она обрела новых друзей и многому научилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/641910" frameborder="0"></iframe> Песни Полина Холод Полина Холод Я не сказала Нет сезон 1, серия 4.

Год назад в социальных сетях девушка случайно увидела информацию о кастинге на проект «Песни» на ТНТ. Тогда Полина решила попробовать свои силы и поехать на пробы в Новосибирск. На них девушку оценили и пригласили на съемки в Москву. В 2018 году Полина выходила на сцену «Песен» с композицией собственного сочинения «Я не сказала нет» и прошла этот этап, потом еще один. Но на отборе в команды девушку не выбрали, сейчас вспоминает этот момент как отличный опыт.

- Когда после смотрела себя в эфире, мне не понравилось. Я выглядела какой-то уставшей и сонной. Мне было обидно, что я не смогла собраться на какие-то несколько минут, чтобы показать себя. Видимо, слишком расслабилась тогда. Мне конечно очень не хотелось покидать ребят, эту творческую атмосферу, но я с большой благодарностью отнеслась к этому проекту. Все равно это моя большая личная победа! – говорит Полина.

Девушка не опустила рук, а наоборот, твердо решила двигаться дальше к своей мечте. Доучилась в институте, получила диплом, подзаработала денег и переехала в Москву. Отличным поводом для кардинальных решений стал и кастинг второго сезона «Песен». Полина решилась еще раз выйти на сцену, чтобы попробовать себя.

"Песни" на ТНТ: Полина Холод, "Элемент".Видео с www.youtube.com

Жительница Алтайского края исполнила песню «Элемент» собственного сочинения и прошла кастинг. Оба члена жюри единогласно пропустили девушку дальше, а ведущий Павел Воля отметил смелость Полины, которая смогла «войти в одну реку дважды».

Сейчас Полина работает по специальности и усердно готовится к следующим этапам конкурса. Она настроена решительно, в этот раз планирует идти до конца.

- Я с удовольствием работаю по специальности, это помогает зарабатывать, пока я не добилась своих истинных целей. Конечно, я занимаюсь музыкой, пишу песни, пытаюсь что-то придумать, чтобы продвигать свои песни. Это очень сложно сделать без связей, нужно очень много знакомиться с людьми из этой сферы, чтобы кто-то помогал, подсказывал, - объясняет девушка.

Больше всего на свете Полина любит писать песни и петь. Она мечтает делать свою музыку, развиваться и громко заявить о себе. Девушка очень любознательна, говорит, это помогает сочинять песни. Уроженка Алтайского края любит смотреть документальные фильмы о знаковых событиях и известных людях. Рисует, иногда даже рукодельничает.

Кстати, ее творческий псевдоним «Холод» - сокращение настоящей фамилии. Полина рассказывает, что он очень соответствует ее характеру.

- Близкие называют меня «Холод» или «Холодочек». Раньше я это воспринимала только как свою фамилию, а сейчас понимаю, что это мне очень соответствует. Потому что в каких-то моментах я могу быть очень холодна, иногда это даже помогает. Эмоционально я могу переживать в себе бурю эмоций, но снаружи этого не увидишь, - рассказывает Полина.