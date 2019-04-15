Пушистый сюрприз: жительнице Барнаула подбросили под дверь маленького хорька

Жительница Барнаула неожиданно стала временной «мамой» для … хорька. Пушистое чудо горожанка обнаружила под дверью своей квартиры в пятницу вечером. Переночевав одну ночь с малышом, на утро девушка отнесла его в ветеринарную клинику, где его проверили и сделали снимок.

– Ветеринар сказал, что у хорька ушной клещ, поставил уколы, но скорее всего, болезнь затронула среднее ухо. С позвоночником все хорошо, переломов нет, – рассказал девушка. – Самочка была совсем маленькая, видно, что домашняя, ухоженная. Ни разу не накинулась на меня, не укусила. Может ее подкинули, может сама выбежала из какой-нибудь квартиры.

Менее чем за сутки для хорька нашли новых хозяев. Олеся выставила у себя на страничке в соцсетях объявление о подкидыше. Почти сразу же откликнулась девушку, занимающая передержкой животных. На следующий день хорек переехал к новой хозяйке. Кстати, желающих приютить животное было очень много. А в социальных сетях прокатилась целая волна возмущения по поводу того, что прежние хозяева выкинули животное:

– Бедняжка, вот люди наигрались, искалечили и выбросили, как так можно? – пишет Евгения.

– Зачем заводить животных, если не можете нести за них ответственность? – возмущается Павел.

– Скорее всего, дети наигрались, а потом просто выкинули малыша, потому что он заболел. Чему могут научить такие родители, которые позволяют своим детям обращаться с живыми существами, как с игрушками, – написала Елена.

– Переложили груз на другие плечи, только забыли, что они тоже могут когда-нибудь стать грузом для своих детей, – подчеркнула Дарья.

Кстати, на сайте Avito.ru стоимость домашнего хорька начинается от 3 тысяч рублей. Эти животные очень активные - любят играть, бегать, купаться. Но при этом хорьки довольно хрупкие существа - могут получить серьезную травму, даже если упадут с дивана.