Восемь черных волчат родились в барнаульском зоопарке
В барнаульском зоопарке очередное прибавление. На этот раз там на свет появились восемь черных канадских волчат. Об этом директор зоопарка Сергей Писарев написал в субботу, 13 апреля, на своей странице в инстаграме.
- Очередное чудо приключилось в зоопарке. Родились вчера волчата. Восемь штучек. И так два медвежонка. Восемь волчат. Семеро козлят. Хорошее начало года, - сообщил Сергей Викторович.
По словам директора зоопарка, родители волчат живут в зоопарке уже несколько лет и приносят потомство третий год подряд. В прошлом году у них тоже родилось восемь волков.
Всего в прошлом году в зоопарке родилось 48 детенышей, в этом пока только около 20. Всех их пристроят в разные зоопарки.
- У нас уже есть заявка из челябинского зоопарка на медвежат. Будем рассылать эту информацию по другим городам. Наша цель – сохранять видовое разнообразие планеты, с чем мы успешно справляемся, - рассказал Сергей Писарев.
Гималайские медвежата в Барнаульском зоопарке.Видео Олега Укладова
Напомним, о рождении гималайских медвежат стало известно в начале марта. Новоиспеченными родителями стали Даша и Жора. У них это первое потомство. Парочка долго присматривалась друг к другу, привыкала, и, наконец, родила двух очаровашек.
ИСТОЧНИК KP.RU