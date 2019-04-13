2019-04-13T07:39:56+03:00
Происшествия

Очевидцы: В ДТП пострадали двое маленьких детей и молодая женщина

Авария произошла на пересечении улиц Челюскинцев и Молодежной
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видеоФото: со страницы vk.com/incident_22
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В результате ДТП в Барнауле пострадали три человека. Это молодая женщина и двое маленьких детей, одному из которых 2,5 года, другому 9 лет.

В ДТП пострадали двое маленьких детей и молодая женщина.Видео: Данил Фомин

Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Авария произошла в пятницу, 12 апреля, на пересечении улиц Челюскинцев и Молодежной. На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля – «Нисан» и «Тойота». На место происшествия сразу прибыли ДПС, сотрудники МЧС и несколько машин скорой помощи.

- Пострадавших с места ДТП увезли в больницу, - пишет сообщество.

Кстати, горожане не раз жаловались на опасный перекресток – машины проезжают его на большой скорости.

- Там надо поставить камеры и лежачих полицейских только тогда будет порядок, - пишут горожане в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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