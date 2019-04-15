2019-04-14T16:28:59+03:00
Общество

Как прописаться на даче и не попасть впросак

Алтайский эксперт рассказала о том, как в 2019 году изменились правила садового строительства
Юлия ЕВГРАФОВА
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С 1 марта дачникам предъявили новые требованияС 1 марта дачникам предъявили новые требованияФото: Олег УКЛАДОВ
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Близится дачный сезон, а это значит, что вопрос строительства на земельных участках скоро станет актуальным. Чтобы не попасть впросак и построиться правильно, каждому огороднику нужно внимательно изучить новый закон.

К капитальным дачным постройкам с 1 марта предъявили новые требования. Теперь перед строительством необходимо выслать уведомление в профильный комитет районной администрации. Скачать и заполнить форму можно на сайте Минстроя, на порталах «Консультант» или «Гарант».

В течение 7 дней специалисты вышлют ответ. Если строительство разрешат, то согласие будет действовать 10 лет. В случае отказа можно будет устранить причины отрицательного ответа и попробовать снова.

В конце строительства нужно также заполнить уведомление о его завершении и отправить в органы местного самоуправления. После этого, если все правила были соблюдены, собственник получает документ о соответствии построения. Затем специалисты в электронном варианте отправляют все документы в Росреестр. Там регистрируют право на жилой дом.

Как отмечают эксперты, весь пакет документов (вызов кадастровых инженеров, оформление техплана) выйдет собственнику примерно в 10 000 рублей.

- У людей появилась возможность в пригородной зоне, на садовых земельных участках без судебного разбирательства построить индивидуальный жилой дом и прописаться в нем. Но обязательно соблюсти правовой порядок оформления документов, уведомив профильный комитет органа местного самоуправления. В противном случае, объект будет считаться самовольной постройкой, - поясняет Елена Бандурова заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю.

Если же на участке у собственника уже есть дом и он зарегистрирован как жилое строение, то он автоматически становится жилым. В таком случае, получить прописку хозяин может без суда.

Те, для кого налог становится слишком большим, могут также поменять статус обратно на «садовый дом». Главное помнить, все эти процедуры (признание дома жилым или садовым) - компетенция органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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